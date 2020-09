Uomini e Donne, Anticipazioni: i nuovi tronisti puntano la stessa corteggiatrice, Sophie incantata da un argentino

Gossip TV

Le Anticipazioni delle Nuove Puntate di Uomini e Donne rivelano che i due tronisti usciranno con la stessa corteggiatrice, mentre Sophie si interesserà ad un corteggiatore argentino.

Continuano le Registrazioni delle Nuove Puntate di Uomini e Donne, che debutta il prossimo lunedì 7 settembre su Canale 5 con la nuova stagione. L’amato dating show di Maria De Filippi torna con un’edizione ibrida, che vedrà nello studio trono classico e trono over insieme. I nuovi tronisti hanno iniziato a conoscere corteggiatori e corteggiatrici e iniziano i primi battibecchi in studio.

Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico: una corteggiatrice per due tronisti

C’è grande attesa per la nuova edizione di Uomini e Donne. Dopo il successo dell’ultima stagione, Maria De Filippi ha deciso di continuare l’esperimento, unendo trono classico e trono over. Nelle Registrazioni delle Nuove Puntate sono stati presentati i due tronisti Davide Donadei e Gianluca De Matteis, eletti dal pubblico attraverso la piattaforma Witty.

Mentre lo sconfitto Blanda è rimasto in studio sotto espressa richiesta di Roberta Di Padua, che sembra intenzionata a conoscerlo, i due colleghi sono usciti in esterna con la stessa ragazza. Mentre Davide ha confessato di essersi sentito molto a suo agio con la corteggiatrice, Gianluca ha preso già le distanze e sembra che la giovane non faccia proprio per lui.

Anticipazioni Uomini e Donne, Sophie sceglie un focoso argentino per l'esterna

Anche le due troniste hanno fatto le prime esterne con un corteggiatore in comune. Si tratta dell’argentino Facundo che ha colpito sia Jessica che Sophie Codegoni. Il ragazzo, tuttavia, ha espresso la sua preferenza per la giovanissima modella nonostante inizialmente fosse sembrato più indirizzato verso la collega. Jessica si è consolata con Davide e Simone, con i quali ha trascorso due esterne molto piacevoli.

Nello studio di Uomini e Donne sono scoppiate le prime polemiche e Maria si è infuriata con un cavaliere. Anche Tina Cipollari non si è risparmiata, lanciando furiose critiche a Gemma Galgani, che sembra essere gelosa di Sirius e Valentina Autiero.

