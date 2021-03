Uomini e Donne Anticipazioni: Gero rifila un due di picche alla tronista Samantha

Gossip TV

Scopriamo le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne. Ecco cosa è successo ai protagonisti del Trono Classico del dating show di Maria De Filippi.

Le nuove registrazioni di Uomini e Donne ci rivelano che per i protagonisti del Trono Classico ci saranno molti colpi di scena, che coinvolgeranno in particolare la tronista Samantha Curcio e Gero, cavaliere del Trono Over. Mentre Massimiliano Mollicone è sempre più preso da Eugenia, il collega Giacomo ha diversi sospetti sulla corteggiatrice Martina. copriamo insieme tutte le Anticipazioni sul dating show di Maria De Filippi.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gero lascia il programma

Nelle Puntate di Uomini e Donne presto in onda su Canale5, scopriremo che la tronista Samantha ha deciso di portare in esterna Gero, cavaliere del parterre maschile del Trono Over. Le Anticipazioni sulle registrazioni del programma, diffuse da Ilvicolodellenews, ci rivelano che Gero deciderà di abbandonare il dating show di Maria De Filippi non riuscendo più a continuare il percorso. Samantha non prenderà bene la scelta del cavaliere, soprattutto alla luce dell’esterna intensa che hanno passato insieme. La tronista metterà in dubbio le dichiarazioni che il cavaliere le ha fatto davanti alle telecamere, ma lui è irremovibile e abbandona per sempre.

Uomini e Donne Anticipazioni: Massimiliano innamorato?

Il tronista Massimiliano è stato immediatamente colpito da Eugenia. La corteggiatrice è riuscita a fare breccia nel suo cuore e la conoscenza procede a gonfie vele. Maria De Filippi fa sapere che i due protagonisti del Trono Classico si sono scambiati tantissimi messaggi durante la settimana e che Eugenia ha chiesto al tronista una sua foto da piccolo. In esterna, la corteggiatrice porta una sua foto per far capire al Mollicone di essere pronta ad intraprendere una conoscenza approfondita. Molto più allegra e spensierata è l’esterna con Federica, che mette alla prova il tronista con esercizi ginnici e lo mette a suo agio con tanta sana ironia. Infine, Massimiliano ha ammesso di aver sentito la mancanza di Vanessa, pur avendo scendo di non portarla in esterna.

Giacomo in bilico nelle Anticipazioni di Uomini e Donne

Il tronista Giacomo è uscito con Martina, che ha organizzato un’esterna molto divertente durante la quale si è presentata con un pigiama buffo. Quando Giacomo cerca il contatto fisico, Martina si ritrae e il tronista insinua che la corteggiatrice non provi attrazione fisica per lui. In studio, Giacomo ribadisce i suoi timori e Gianni Sperti lo invita a dar modo alla corteggiatrice di aprirsi senza pressioni, se non vuole perdere l’occasione di conoscerla. La corteggiatrice Claudia prende la parola, annunciando di non volersi più esporre dal momento che il Czerny sembra molto più interessato ad altre ragazze. Claudia provoca il tronista che sembra essere piuttosto infastidito dalle sue parole.

