Uomini e Donne, Anticipazioni: Gemma Galgani torna da Nicola Vivarelli, la confessione di Armando Incarnato su Angela

Ecco cosa è successo nell'ultima registrazione di Uomini e Donne.

Sabato 27 marzo 2021 è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne ricca di sorprese. Stando alle anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News, Gemma Galgani pare sia tornata dal suo ex Nicola Vivarelli.

Le anticipazioni dell'ultima registrazione di Uomini e Donne

La nuova registrazione di Uomini e Donne inizia con una notizia inaspettata, ovvero che Gemma è uscita con il suo ex Nicola. I due raccontato la loro uscita sottolineando di essersi visti solo in amicizia, per confrontarsi e chiarire il loro rapporto, che era rimasto irrisolto per la partenza di lui. La dama torinese, confessa di aver provato forti emozioni rivedendo il giovane cavaliere e poi rivela di essere uscita con Roberto.

Roberto, però, decide di prendere le distanze dalla Galgani dichiarando di voler conoscere altre donne. La decisione del cavaliere spiazza Gemma che, delusa e amareggiata, scoppia a piangere. Ma non è finita qua. La torinese viene messa in mezzo nuovamente da Tina Cipollari, che dichiara di aver letto su Dipiù che lei e Walter Chiari hanno avuto un flirt. Per la dama, però, arrivano le prove che ha sempre detto la verità.

Spazio poi ai tronisti di Uomini e Donne con Giacomo Czerny, che è uscito con Martina Grado ed una nuova corteggiatrice. A grande sorpresa, il tronista non ha portato in esterna Carolina Ronca che, nonostante tutto, decide di non polemizzare in studio. Intanto Armando Incarnato sta conoscendo Angela. Il cavaliere, tra una battuta e l'altra, fa capire chiaramente che tra loro c’è stata una forte intimità. Maria De Filippi, per evitare di conoscere i dettagli del loro rapporto, decide di chiudere il discorso.

