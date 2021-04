Uomini e Donne, Anticipazioni: Gemma Galgani piantata in asso, Giacomo Czerny fa la sua scelta

Gossip TV

Scopriamo le Anticipazioni delle nuove registrazioni delle Puntate di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi in onda su Canale5.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Uomini e Donne, presto in onda su Canale5. Il 24 e 25 aprile 2021 sono stati registrati i nuovi appuntamenti con il dating show di Maria De Filippi, e ci saranno non poche novità per i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico. Protagonista in studio è Gemma Galgani, in lacrime per la scelta di Aldo e lo scontro con Tina Cipollari. Mentre la dama torinese deve digerire un due di picche, il tronista Giacomo Czerny è sempre più vicino alla sua scelta e la tronista Samantha Curcio tradisce Alessio Ceniccola, baciando appassionatamente Bohdan.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani in crisi per Aldo!

Le registrazioni delle nuove Puntate di Uomini e Donne, stando alle Anticipazioni lanciate da Ilvicolodellenews, si aprono sui problemi di cuore di Gemma Galgani. La protagonista più discussa e amata del Trono Over sta conoscendo Aldo, ma sembra che tra i due non possa sbocciare nulla più che una semplice amicizia. La Galgani ha lasciato il suo numero al cavaliere Antonio, il quale tuttavia ha messo in chiaro di non essere attratto da lei, deludendo enormemente la dama che viene attaccata anche da Tina Cipollari. Nel frattempo, Aldo racconta di aver trascorso la serata con Gemma, guardando insieme Amici e vivendo momenti intimi come prendersi per mano e abbracciarsi in modo intenso. Consapevole che la torinese non è interessata a lui nel campo amoroso, Aldo invita Gemma a non frequentarsi più, ammettendo di volerla tutelare anche dalle critiche aspre dei due opinionisti. Quando la Galgani scoppia in lacrime per la decisione del cavaliere, Tina e Gianni sottolineano che il suo dispiacere è scaturito unicamente dalla consapevolezza di essere rimasta senza pretendenti.

Spazio ad altri protagonisti del Trono Over, come Amodio e Francesca che ormai sembrano pronti a lasciare insieme lo studio, nonostante il cavaliere si stia dimostrando un tipo decisamente geloso. Infine, tra Biagio e Sara si è consumata una lite furibonda, scatenata dal fatto che il cavaliere abbia accettato di conoscere una nuova dama. Biagio è riuscito a recuperare, assicurando a Sara di volere non solo l’esclusiva ma anche un rapporto lontano dalle telecamere, mentre la redazione e la nuova pretendente sono rimasti interdetti da questa scelta repentina. Sara accetterà la proposta?

Uomini e Donne, Anticipazioni: Giacomo Czerny sceglie Martina?

Per i protagonisti del Trono Classico si avvicina il momento della scelta e i rapporti con i loro pretendenti si fanno sempre più intensi, e meno facili da gestire. Lo sa bene Samantha Curcio che, dopo un periodo piuttosto burrascoso, è riuscita a ricucire i rapporti con Alessio Ceniccola. Dopo un’esterna emozionante, tuttavia, per il corteggiatore arriva una sorpresa amara. Samantha è uscita in esterna con Bohdan e i due si sono scambiati un bacio appassionato. La Curcio spiega di voler vivere ogni emozione prima di arrivare ad una scelta, per non limitarsi e capire chi dei due potrebbe essere l’uomo per lei ma il Ceniccola è furioso, e rifiuta addirittura di ballare con lei per chiarire. Mentre sembra che per Massimiliano Mollicone in studio siano presenti solamente Eugenia e Vanessa, forse a causa di uno scontro con Federica, per il collega Giacomo Czerny la situazione si fa incandescente.

Il tronista è uscito in esterna con Martina e ha ammesso che, fino ad ora, questa è stata la più importante del suo intero percorso. Carolina ha reagito molto male, lasciando lo studio infuriata. Giacomo ha atteso la fine dell’esterna con Martina, per poi raggiungere dietro le quinte la rivale. Dopo aver mostrato lo scontro tra i due, il Czerny chiede alla De Filippi di poter guardare la reazione di Martina. La corteggiatrice, in lacrime, ammette di essere rimasta offesa dalla scelta del tronista di raggiungere Carolina e confessa di provare emozioni forti per lui. Giacomo ammette di essere molto confuso e di non avere ancora una scelta nella sua testa, scatenando la delusione delle due giovani.

