Uomini e Donne Anticipazioni: Gemma Galgani bacia un nuovo cavaliere!

Ecco le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne, presto in onda su Canale5.

Giungono nuove Anticipazioni sulle registrazioni di Uomini e Donne. Nelle puntante, che vedremo presto su Canale5, la tronista Roberta Giusti continua ad essere indecisa tra i corteggiatori Luca Salatino e Samuele Carniani. Novità per Gemma Galgani, che bacia il nuovo cavaliere Leonardo.

Uomini e Donne, nuova conquista per Gemma Galgani

Cosa accadrà nelle nuove puntate di Uomini e Donne? Le Anticipazioni delle registrazioni tenutesi il 6 dicembre 2021, e diffuse dalla pagina social Uominiedonneclassicoeover, rivelano che Maria De Filippi non introdurrà nessuna nuova tronista, nonostante l’addio di Andrea Nicole Conte che ha scelto Ciprian Aftim, finendo nella bufera. Tanta indecisione per la tronista Roberta Giusti, che è sempre più coinvolta e confusa dalla conoscenza dei corteggiatori Samuele Carniani e Luca Salatino.

Il romano, nonostante ancora furioso con Roberta, è tornato in studio dopo aver ricevuto una lettera da parte della tronista. Grande novità, invece, per Gemma Galgani che è tornata nel parterre del trono over dopo una pausa obbligata per la quarantena. La dama torinese è uscita in esterna con Leonardo ed è scattato il bacio.

Mentre Marika Geraci dà una possibilità al cavaliere Luigi, incontrando le critiche di Armando Incarnato, il tronista Matteo Ranieri continua a conoscere le corteggiatrici, in particolare la nuova arrivata Federica. Chissà come la prenderà Martina Viali, che si è detta molto attratta dal bel tronista.

