Uomini e Donne, Anticipazioni: Gemma Galgani abbandona il programma, nuovi baci per i tronisti

Ecco cosa è successo nell'ultima registrazione di Uomini e Donne.

Ieri, domenica 18 ottobre 2020, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne ricca di colpi di scena. Le anticipazioni rivelano che, stanca dei continui attacchi e insulti di Tina Cipollari, Gemma Galgani ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi.

Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne

La nuova registrazione di Uomini e Donne inizia con le solite lamentele di Gemma per il trattamento ricevuto da Tina ma anche da Biagio. Scende Sabina che racconta la sorpresa fattale dal cavaliere. Una confessione che spiazza la dama di Torino. Spazio poi a Sophie Codegoni, che è uscita con Nino. Tra la Codegoni e il corteggiatore scatta anche un bacio, definito poi dai due non passionale e dettato dal momento e dalla situazione. Alberto e Matteo rimangono delusi da ciò che vedono e la ragazza ribadisce che in quel momento per lei tutti hanno lo stesso valore e non sente nulla di positivo nè di negativo verso di loro. Per lei scendono tre ragazzi nuovi. Si passa a vedere l’esterna di Gianluca De Matteis con Gabriella, lui le fa vedere la sua moto, le fa indossare una tuta e gliela fa lavare, dopo si siedono su un divanetto e arriva un bel bacio. Lei dice che inizia a fidarsi un pò più di lui. Poi scendono tre ragazze nuove.

Al centro si siede Serena che racconta di una serata molto bella con Michele Dentice in cui c’è stato un bacio. Maria invita a entrare sia Roberta Di Padua che il cavaliere che continuano a non trovare nessun punto d’incontro. Serena, però, scopre in studio che lui prima di uscire con lei, lo aveva chiesto anche a Giulia. Stanca delle bugie di Michele, la dama si alza dalla sedia e lo lascia da solo. Arriva poi il momento di Federica e Nicola, che lamenta il fatto che lei non è stata corretta: si sono lasciati dopo la puntata di Uomini e Donne con un appuntamento per la cena, poi lui ha avuto un pò di imprevisti ma quando è riuscito a rintracciarla ha scoperto che lei era già a cena per conto suo. Motivo per cui, lui decide di interrompere la loro conoscenza.

Per Nicola scende le scale una nuova ragazza di nome Evelin, che si presenta dicendo di essere una pescivendola. Da qui si apre un'accesa discussione fra la Cipollari e la Galgani. Quest’ultima accusa la storica opinionista del programma di intendersi di "pesci". Tina si infuria e durante il ballo si avvicina alla torinese dicendole delle cose irripetibili. Gemma, disperata in lacrime, confessa alla De Filippi di non sopportare più questa situazione e proprio per questo vuole andare via. A gran sorpresa, la dama abbandona Uomini e Donne e non rientra più in studio fino a fine registrazione.

