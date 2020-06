Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma e Sirus stupiscono tutti e trascorreranno l'estate insieme

Gossip TV

La Galgani e Nicola pronti a frequentarsi fuori dagli studi di Canale.

C'è molta curiosità sul futuro della "quasi coppia" del trono over di Uomini e Donne composta dalla dama più famosa della tv e dal baby cavaliere Sirius alias Nicola. In questi giorni si stanno registrando le ultime puntate del dating show di Maria De Filippi che terminerà martedì 9 giugno prossimo concedendosi la consueta pausa estiva.

Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma e Sirius pronti a trascorrere l'estate insieme

Dalle anticipazioni, diffuse dalla fanpage Instagram 'Uominiedonneclassicoeover', a quanto pare Gemma e Nicola sono arrivati a prendere un'importante decisione che ha colto tutti di sorpresa. "Allora ragazzi per quanto riguarda Gemma e Nicola Vivarelli (Sirius), nell’ultima registrazione hanno deciso di conoscersi anche al di fuori del programma…Quindi proseguiranno la loro conoscenza" .

E' dunque ufficiale: i due piccioncini del dating show sono pronti a trascorrere l'estate insieme. Sulla segnalazione diffusa da Biagio D'Anelli secondo cui il giovane ufficiale sarebbe felicemente fidanzato e la sua compagna nonché la madre sarebbero d'accordo nell'attuare una farsa ai danni di Gemma, la pagina fa sapere che in studio l'argomento non è stato affrontato: "Per quanto riguarda la segnalazione che girava su di lui non si è parlato…", si legge nella fanpage. Segnalazione volutamente ignorata dalla redazione? Staremo a vedere.