Uomini e Donne, Anticipazioni: finalmente Roberta Giusti farà la sua scelta!

Roberta Giusti annuncia la decisione di fare la sua scelta, lasciando Uomini e Donne. Ecco le anticipazioni dettagliate delle nuove registrazioni.

Si sono tenute le nuove registrazioni di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi amatissimo dal pubblico di Canale5. Le Anticipazioni sulle puntate, presto in onda, ci rivelano che Roberta Giusti ha annunciato la sua intenzione di scegliere tra Luca Salatino e Samuele Carniani. Novità anche per Gemma Galgani, che incontra un nuovo cavaliere, prima di lanciarsi in una sfida contro l’opinionista Tina Cipollari.

Uomini e Donne: le Anticipazioni dettagliate

Giungono nuove anticipazioni sulle registrazioni di Uomini e Donne, che si sono tenute il 7 dicembre 2021. Stando a quanto rivelato dalla pagina social Uominiedonneclassicoeover, nelle puntate presto in onda su Canale5, vedremo Roberta Giusti prendere una posizione netta dopo tanta confusione e indecisione. La tronista romana, infatti, non ha mai nascosto di essere profondamente indecisa tra Samuele Carniani e Luca Salatino, cambiando idea continuamente su quale tra i due corteggiatori potrebbe essere la sua futura scelta. Nelle ultime puntate, Roberta si è avvicinata molto a Samuele, consapevole di aver ricevuto molte dimostrazioni dal toscano e di averne date poche a sua volta.

Questo ha fatto infuriare Luca, sul punto di lasciare la trasmissione più volte. Nelle nuove registrazioni, Roberta ha annunciato di voler fare la sua scelta e i fan non stanno nella pelle. Luca o Samuele, chi sarà la scelta della romana? Per quanto riguarda il trono over, invece, ritroviamo Gemma, dopo il bacio appassionato con Leonardo, che fa una scoperta molto gradita.

Un nuovo cavaliere, infatti, ha scritto alla redazione per conoscerla. Come reagirà Leonardo all'incontro tra Galgani e il nuovo pretendente? Dopo aver fatto le dovute presentazioni, Gemma sfida Tina Cipollari in una prova in tema natalizio, che si preannuncia molto molto trash.

