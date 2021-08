Uomini e Donne, anticipazioni: ecco chi è il nuovo Tronista!

Gossip TV

Rivelata l’identità del nuovo tronista di Uomini e Donne.

Mancano poche ore alla prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne, e nelle ultime ore sono trapelate alcune anticipazioni sul nuovo tronista, scelto da Maria De Filippi. Ecco di chi si tratta, quanti anni ha e qualche curiosità.

Ecco il nuovo tronista di Uomini e Donne

La nuova stagione di Uomini e Donne sta per debuttare su Canale5 e oggi si terranno le registrazioni delle prime puntate, che vedremo in onda su Canale5 a partire dal 13 settembre 2021. Maria De Filippi ha selezionato con cura i suoi nuovi tronisti, scegliendo di rivoluzionare il programma e mettere sul trono la prima protagonista transgender nella storia del suo dating show. Ma le sorprese non sono finite qui. Mentre sembra ormai certa la presenza di Isabella Ricci, Gemma Galgani, Ida Platano e il ritorno in studio di Elisabetta Simone e Luca Cenerelli, pronti a parlare della loro relazione al pubblico, una piccante anticipazione ha svelato l’identità del nuovo tronista.

La segnalazione è arrivata alla nota blogger Deianira Marzano, che ha immediatamente diffuso il pettegolezzo dal momento che l’utente sembra sinceramente convinto di conoscere l’identità del nuovo protagonista del Trono Classico. “Lo conosco perché è della mia città! Non mi sta molto simpatico e non so come l’abbiano selezionato. Si chiama Joele, anno 1995 abita in provincia di Venezia! È da due mesi che dice che sarà il tronista e in settimana è arrivata la voce in città. È da giugno che ha fatto il provino e ha detto a tutti che era andato come tronista. E sabato ne ha avuto la conferma. Adesso sta girando già video presentazione. Sicura 100%”, questa l’indiscrezione.

Non resta che attendere ancora poche ore per avere conferma, quando dalle prime registrazioni trapeleranno notizie sui tronisti e sulle dinamiche in studio. Quel che è certo, è che a Uomini e Donne ci saranno anche Tina Cipollari e Gianni Sperti che, contrariamente a quanto mormorato nel corso dell'estate, non hanno alcuna intenzione di lasciare il programma della De Filippi.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.