Uomini e Donne, Anticipazioni: duro scontro tra Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato, interviene Maria De Filippi

Le scottanti anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne.

Ieri, martedì 16 febbraio 2021, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne ricca di colpi di scena. Protagonisti della registrazione i cavalieri Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato, che hanno sfiorato una rissa in studio.

Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne

La nuova registrazione di Uomini e Donne inizia con la presentazione di due nuove dame: Isabella e Elsa. Prima di far entrare Gemma Galgani, Maria De Filippi manda in onda un suo confessionale dove si lamenta del comportamento di Maurizio Guerci e di Tina Cipollari. La torinese arriva in studio e inizia a discutere con l'opinionista del programma, che le fa chiudere il microfono.

Si passa poi a Riccardo Guarnieri, che è uscito sia con Antonella che con Elisabetta. Si parla anche della storia con Roberta Di Padua. La dama rivela che la sua intenzione non era quella di chiudere con il cavaliere pugliese, ma ci sono delle mancanze che non riesce a superare come il fatto che non si sente desiderata da lui. Alla fine lui decide di vederla da sola per chiarire. Le cose tra Giancarlo e Alessandra procedono bene, così come per Sabina che ha iniziato una frequentazione con Nicola. Una conoscenza che non sembra convincere Gianni Sperti, che l'accusa di fingere solo per rimanere a Uomini e Donne.

Per Armando Incarnato arriva Federica e subito scoppia una discussione con Gianni e la nuova tronista Samantha che, interpellata dalla conduttrice, fa innervosire il cavaliere esprimendo un’opinione negativa su di lui. Le anticipazioni riportate da Il Vicolo delle News rivelano che la situazione degenera quando Armando, infastidito dai commenti di Riccardo, esce dallo studio facendo una battuta in cui incoraggia la ragazza a rimanere per Guarnieri così magari lui riesce a recuperare qualcosa (il riferimento è ai problemi raccontati da Roberta e Ida). Riccardo perde le staffe al punto che anche vuole lasciare lo studio, ma la De Filippi lo trattiene evitando così qualsiasi avvicinamento tra i due e chissà quale rissa dietro le quinte.

Spazio infine al trono classico. Francesco si vuole eliminare ma finisce per litigare animatamente con Samanta. Anche Michael si autoelimina perché la tronista lo critica per essere stato pesante in esterna. Con Ugo invece si è trovata bene. Giacomo è uscito con Martina e Carolina. Massimiliano invece ha visto Vanessa e Sofia.

