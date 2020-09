Uomini e Donne, Anticipazioni: due Cavalieri arrivano alle mani per Gemma Galgani, caos in studio

Gossip TV

Stando alle Anticipazioni delle nuove Puntate di Uomini e Donne, due cavalieri avranno una brutta discussione, arrivando quasi alle mani.

Si preannuncia una stagione ad alta tensione per Uomini e Donne. L’amato dating show di Maria De Filippi è tornato su Canale 5 da poche settimane, e i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico sono più agguerriti che mai. Le Anticipazioni ci rivelano che due noti Cavalieri avranno una lite furiosa, che rischierà di culminare in uno scontro fisico, a causa di Gemma Galgani.

Uomini e Donne, rissa sfiorata per Gemma Galgani: le Anticipazioni

Continua ad appassionare Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che da anni permette di far nascere nuove coppie. Nella nuova edizione del programma, convivono Trono Over e Trono Classico, rendendo le cose ancora più interessanti per gli spettatori. Le puntate si susseguono non senza qualche furiosa lite in studio e sembra che nelle ultime registrazioni si sia addirittura sfiorata la rissa.

Stando a quando riportato da ‘Ilvicolodellenews’, che ha dato alcune Anticipazioni sulle nuove Puntate presto in onda su Canale 5, Armando Incarnato e Paolo avranno un duro scontro. Il partenopeo, infatti, racconta pubblicamente di aver assistito ad una chiamata tra il nuovo cavaliere di Gemma Galgani e il figlio, durante la quale Paolo ha confessato di essere in studio solo per visibilità.

Uomini e Donne, Armando Incarnato e Paolo arrivano quasi alle mani

Secondo Armando, dunque, il cavaliere non avrebbe un reale interesse nel conoscere la dama torinese, ma la starebbe deliberatamente prendendo in giro davanti a tutta Italia. Paolo si è difeso dalle accuse e, inevitabilmente, è scoppiata una lite molto accesa che ha sfiorato la rissa. Non sappiamo cosa abbia deciso di fare Gemma, che comunque ha tenuto un nuovo cavaliere giunto alla sua corte. Sirius è un ricordo lontano e, sebbene il giovane continui a cercare il confronto con la torinese, si arrende all’idea di dover iniziare a conoscere nuova persone.

Nel frattempo sembra che la tronista Jessica Antonini abbia fatto la sua scelta, e il popolo del web è esploso arrivando a supporre che la tronista conoscesse già il corteggiatore in questione. Altri, invece, che mal sopportavano il carattere schietto della Antonini, sono felici che il suo trono sia assegnato ad altri e curiosi di scoprire di chi si tratta. In rete, si punta tutto sull'affascinante Alessandro Basciano...

Uomini e Donne ci aspetta oggi, lunedì 21 settembre 2020, alle 14.45 su Canale 5.