Uomini e Donne, Anticipazioni: decisione shock, Isabella Ricci l'ha fatto davvero!

Gossip TV

Ecco le Anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, presto in onda su Canale5.

Nello studio di Uomini e Donne il colpo di scena è sempre dietro l’angolo. Le anticipazioni delle nuove registrazioni del dating show di Maria De Filippi, presto in onda su Canale5, rivelano che Isabella Ricci prenderà una decisione inaspettata, che farà ricredere molti spettatori sul percorso della dama.

Uomini e Donne, Isabella Ricci lascia: le Anticipazioni

Isabella Ricci ha conquistato sin dal primo momento un posto speciale nel cuore dei fan di Uomini e Donne, che apprezzano l’eleganza e la schiettezza della dama romana. Nonostante i continui battibecchi con alcuni dei volti noti del parterre del Trono Over, pronti ad attaccare Isabella tacciandola di freddezza, la dama ha sempre cercato l’amore e questa volta sembra averlo veramente trovato. Nello studio del dating show di Maria De Filippi, infatti, è approdato Fabio Mantovani che ha conquistato il cuore della Ricci con la sua allegria e discrezione, portando la dama a fare una scelta inaspettata.

Mentre nelle ultime puntate del programma Marcello Messina ha annunciato di aver trovato l’amore fuori dallo studio, ribaltando la figuraccia di Armando Incarnato dopo questa notizia, Isabella ha ammesso di avere intenzioni serie con Fabio. E così, come rivelano le Anticipazioni lanciate dalla pagina social Uominiedonneclassicoeover, nel corso delle registrazioni che si sono tenute il 29 novembre 2021, Isabella e Fabio hanno lasciato insieme Uomini e Donne come una coppia ufficiale.

Arriva finalmente il lieto fine per Ricci, che al fianco del Mantovani ha fatto ricredere tutti coloro che l’hanno accusata di essere in trasmissione per farsi pubblicità, come Armando e Gemma Galgani. Isabella, a differenza di altri, infatti, ha lasciato lo studio dopo pochi mesi di permanenza, colpita dalla freccia di Cupido.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.