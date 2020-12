Uomini e Donne, Anticipazioni: Davide Donadei vicino alla scelta, la decisione inaspettata di Riccardo Guarnieri

Gossip TV

Tutte le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne.

Uomini e Donne tornerà in onda il prossimo 11 gennaio 2020 su Canale 5. Nell'attesa, ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del dating show di Maria De Filippi in cui non sono mancati i colpi di scena. Ospiti in studio Jara e Nicola che hanno annunciato di aspettare il secondo figlio.

Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne

La nuova registrazione di Uomini e Donne è stata ricca di sorprese e colpi di scena. Stando alle anticipazioni, riportate da IlVicolodelleNews, la puntata inizia con Gemma Galgani che rivela di non aver passato le festività con Maurizio Guerci e di averlo sentito poco. Un comportamento che spiazza Tina Cipollari, che dopo averlo accusato di avere un’amante lo provoca dicendogli che il Capodanno era d’obbligo passarlo con la dama torinese. Simone annuncia la sua decisione di voler abbandonare il programma nonostante siano arrivate delle ragazze per conoscerlo. Riccardo Guarnieri, che aveva chiuso con Roberta Di Padua, chiede alla De Filippi la possibilità di chiarire la situazione con Roberta. I due protagonisti del trono over decidono di ricominciare a sentirsi e per far vedere le sue buone intenzioni, il cavaliere pugliese rifiuta di conoscere altre donne.

Spazio al trono classico con Sophie Codegoni è uscita sia con Giorgio Di Bonaventura che con Matteo Ranieri. Con quest'ultimo si sono baciati più volte sulla mascherina in modo molto tenero. Una volta tornati in studio, la tronista confessa a Matteo di aver saputo che la sua ex si è rifatta avanti. Il corteggiatore cerca di spiegare la situazione riuscendo a convincere la ragazza. Inaspettatamente, Sophie elimina Antonio Borza.

Maria cambia registro e inizia a parlare del percorso di Davide che ha deciso di portare nuovamente in esterna Chiara Rabbi. I due si baciano più volte con la mascherina e il tronista confessa di fare una gran fatica a non togliersela e baciarla davvero. Beatrice Buonocore, che assiste a tutto ciò, rivela di essere delusa. Donadei cerca di calmare gli animi ripetendo alle sue corteggiatrici che non manca molto alla sua scelta. Armando Incarnato discute con Brunilde Habibi perché lei gli ha inviato gli auguri di Natale alle quali lui non ha risposto. Il motivo? Il cavaliere reputa la dama falsa e bugiarda.

