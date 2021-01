Uomini e Donne, Anticipazioni: Davide Donadei in lacrime per Beatrice, Sophie Codegoni spiazza Matteo

Gossip TV

Tutte le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne.

Ieri, 19 gennaio 2021, è stata registrata una nuova scoppiettante puntata di Uomini e Donne. Protagonisti in studio le dame e i cavalieri del trono over e i due tronisti Davide Donadei e Sophie Codegoni, che sono sempre più vicini alla scelta.

Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne

La nuova registrazione di Uomini e Donne inizia con Gemma Galgani. In occasione del suo compleanno, i due Maurizio le hanno regalato i fiori e Tina Cipollari una torta con tre mummie sopra. Per la dama torinese sono arrivate alcune segnalazioni su uno dei suoi cavalieri. Le anticipazioni, riportate da Il Vicolo delle News, parlano di una nuova lite tra Armando Incarnato e Aurora Tropea. Maria invita al centro dello studio la coppia formata da Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, che decidono di chiudere il loro rapporto perchè litigano troppo. I due opinionisti storici del programma accusano il cavaliere di comportasi male apposta per uscire pulito nelle situazioni e dar la colpa alle donne che frequenta.

Spazio al trono classico con Davide. Dopo la scorsa puntata, Chiara ha raggiunto il tronista in camerino e hanno litigato. La conduttrice invita a entrare sia Chiara che Beatrice e lui annuncia di essere ancora molto combattuto. Fanno vedere l'esterna con la Buonocore divisa in tre parti: lei gli porta la colazione al residence e poi vanno al Colosseo insieme. Poi vanno a pranzo, Mcdonald da asporto, e si siedono su una scalinata a mangiare. Non mancano gli abbracci e i baci con la mascherina. Per finire, lei lo porta dove lui l’aspettava nell’esterna in cui non si è presentata. Lo benda, gli mette le cuffie e gli fa sentire un suo messaggio dove gli dice che avrebbe 1000 motivi per dirgli no ma non lo farà. Una vera dichiarazione d’amore tanto che Donadei si mette a piangere.

Leggi anche Beatrice Buonocore crolla a Uomini e Donne

Si passa ad Armando con Nicole e Carlo. Lei rivela di essere uscita con tutti e due facendo innervosire il cavaliere napoletano. Incarnato se la prende anche con Maurizio, che a sua volta ha chiesto il numero alla donna. Si ripassa nuovamente a parlare di Gemma in quanto arriva un terzo Maurizio che le legge una poesia e che decide di tenere. Spazio infine a Sophie. La tronista è uscita con Matteo, che si è finalmente dichiarato! I due hanno deciso di spegnere le telecamere per baciarsi. In studio, però, la Codegoni dichiara di essere stata bene con lui ma di aver pensato anche a Giorgio. Ranieri accetta la situazione ma tutti rimangono stupiti dal comportamento della ragazza, che non lo ha mai guardato negli occhi.

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.