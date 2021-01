Uomini e Donne Anticipazioni: Davide Donadei a letto con Chiara, Sophie Codegoni una furia in studio

Gossip TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Registrazioni delle Puntata di Uomini e Donne, e cosa è successo ai protagonisti del Trono Over e del Trono Classico.

Si sono tenute ieri, martedì 12 gennaio 2021, le registrazioni della nuova Puntatadi Uomini e Donne. Nello studio del dating show di Maria De Filippi, la tronista Sophie Codegoni è diventata una furia con il corteggiatore Giorgio Di Bonaventura, mentre Davide Donadei ha trascorso un’esterna molto intima con Chiara Rabbi, deludendo Beatrice Buonocore. Novità anche per il Trono Over, con le battute finali della conoscenza tra Lucrezia Comanducci e Armando Incarnato: scopriamo insieme tutte le Anticipazioni.

Uomini e Donne, Anticipazioni: slitta nuovamente la Scelta di Davide Donadei

Si è registrata una nuova Puntata di Uomini e Donne e le Anticipazioni ci rivelano che sarà ricca di colpi di scena, soprattutto per i protagonisti del Trono Classico che sono giunti al giro di boa ma continuano a rimandare il fatidico giorno della scelta. Stando alle indiscrezioni riportate da Ilvicolodellenews, si inizia con Gemma Galgani ancora molto ferita dal rifiuto di Maurizio Guerci. In studio, il cavaliere riconferma di non voler continuare la conoscenza con la dama torinese, che nel frattempo si consola con un nuovo cavaliere sceso a corteggiarla, tra le polemiche alzate da Tina Cipollari.

Il tronista Davide Donadei, invece, è uscito in esterna solamente con Chiara Rabbi, dal momento che Beatrice Buonocore non si è presentata. Davide ha portato Chiara sul luogo della prima esterna, chiedendo di mettere a disposizione un letto dove la coppia si è scambiata tenerezze ed effusioni. Il Donadei ha pregato la produzione di oscurare le telecamere, così come era stato per il bacio censurato di Sophie Codegoni, e ha baciato Chiara. In studio, Beatrice è furiosa e scoppia in lacrime mentre lui l’accusa di essere consigliata da qualcuno d’esterno, e dunque di fingere. Mentre anche Chiara rimanere delusa dall’atteggiamento di Davide, lui conferma la sua decisione di rimandare ancora la scelta.

Sophie Codegoni una furia nelle Anticipazioni di Uomini e Donne

Non sarà una Puntata facile neppure per la tronista Sophie Codegoni. Maria De Filippi mostra lo sfogo di Matteo, deluso dal fatto che la Codegoni abbia baciato Giorgio Di Bonaventura. Il Ranieri organizza un’esterna molto semplice poiché desideroso di chiarire e sembra che finalmente i due abbiano ritrovato l’iniziale armonia. Con Giorgio, al contrario, è una tragedia: l’esterna va malissimo, tanto che finisce tra gli insulti, e in studio i due continuano ad attaccarsi fino a quando il corteggiatore non lascia lo studio.

Per quanto riguarda il Trono Over, Roberta Di Padua è piuttosto delusa da Riccardo Guarnieri, dopo aver assistito al confronto con Ida Platano. I due litigano e Roberta accetta di far scendere un nuovo cavaliere, anche se poi decide di non tenerlo. In studio arriva un pretendente per Aurora Tropea, che potrebbe consolarsi dopo essere rimasta scottata dal rifiuto di Giancarlo. Tra Armando Incarnato e Lucrezia Comanducci, invece, sembra essere finita per sempre. Per la bellissima dama scendono ben cinque nuovi cavalieri, ma lei li rifiuta tutti e affronta Armando una volta per tutte.

