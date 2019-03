Uomini e Donne, anticipazioni classico: Natalia Paragoni in lacrime, la verità di Teresa Langella e Andrea Dal Corso

Ieri, lunedì 11 marzo 2019, sono state registrate le nuove puntate del trono classico di Uomini e Donne con Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglia. Ospiti in studio l'ex tronista Teresa Langella e Andrea Dal Corso che racconteranno la verità su come stanno realmente le cose tra di loro.

Uomini e Donne: Natalia piange per Andrea, Luca si avvicina a Giulia

La registrazione inizia con Andrea e Teresa, chiamati in studio per chiarire la loro attuale situazione sentimentale. L'ex corteggiatore racconta che tra loro c'è stato un bacio a Napoli e rivela anche un particolare retroscena sull'ex tronista che, dopo la scelta al castello, ha inviato un messaggio ad Antonio Moriconi per chiarirgli la sua posizione. Una rivelazione che manda su tutte le furie la partenopea che inizia ad attaccare il bel veneto. Stanco delle critiche, l'imprenditore decide di abbandonare la trasmissione, seguito dalla ragazza. Si passa al trono di Andrea che ha deciso di non portare nessuno in esterna, se non una ragazza nuova, per vedere le reazioni delle sue corteggiatrici. Tra Natalia, Klaudia e Muriel è quest’ultima quella che ha protestato maggiormente, alzando i toni e inveendo contro il tronista dietro le quinte. La Paragoni invece, che dopo la registrazione non è riuscita a trattenere le lacrime, ha accusato il tronista di aver sminuito il loro percorso. Lei, vedendo Zelletta baciare tutte le altre contemporaneamente, si è sentita presa in giro e, per questo motivo, non si sente più nella posizione di dover dare dimostrazioni al tronista.

Spazio poi a Giulia che è uscita con Alessandro, Manuel, Giulio e Luca, il quale ha raggiunto la tronista in camerino per parlare. Il corteggiatore rivela di trovarsi meglio con lei ma che ancora non sa che posizione prendere. La Cavglia dice di essere indecisa anche lei sul da farsi. Si torna in studio e l'ex tentatore viene attaccato sia da Angela che da Manuel che lo accusa di essere interessato solo alle telecamere. Si passa alla Nasti che ha portato fuori Fabrizio e Alessio. Con il primo c’è molta complicità e imbarazzo. La partenopea infatti afferma che a differenza degli altri, lui le sembra molto più uomo e le piace. Per quanto riguarda Alessio invece, la tronista afferma di sentirsi molto vicina a lui nei pensieri e nei comportamenti e che continuerà a portarlo in esterna. La puntata finisce con i saluti di Tina Cipollari.

Uomini e Donne vi aspetta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 14.45 su Canale 5.