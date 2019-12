Uomini e Donne, anticipazioni classico: lite tra Carlo Pietropoli e Lorenzo Riccardi

Gossip TV

Il tronista tratta male le corteggiatrici e litiga con Lorenzo.

Ieri, martedì 17 dicembre 2019, si sono registrate le nuova puntate del trono classico di Uomini e Donne con Giulio Raselli, Sara Amira e Carlo Pietropoli. Quest'ultimo, uscito in esterna con Chiara, ha scatenato la reazione di Lorenzo Riccardi, ospite in puntata. Il tronista veneto, ha discusso con la corteggiatrice perché la ragazza ha detto di non dare troppa importanza al bacio, un ragionamento che, secondo Carlo, non dovrebbe appartenere ad una donna.

Uomini e Donne, anticipazioni classico: la lite tra Carlo e Lorenzo Riccardi

Carlo ha continuato a litigare con Chiara anche in studio, accusando la corteggiatrice di non avere carattere e definendola una "mezza donna". Nel mentre, decide di eliminarsi Bruna ma il tronista ha confessato di non importargli molto in quanto non gli piaceva fisicamente. Quest'ultime affermazioni, scatenano l'ira di Lorenzo che ha accusato Carlo di essere un cafone, apostrofandolo anche con epiteti più gravi. Tra i due nasce una discussione nella quale poi Carlo invita Lorenzo a non salutarlo dietro le quinte. Al termine della puntata, Chiara decide di eliminarsi e affermando di non volere un uomo che tratta in questo modo le donne.