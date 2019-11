Uomini e Donne anticipazioni classico: la scelta di Alessandro Zarino, la proposta inaspettata di Maria De Filippi

Gossip TV

Veronica è la nuova tronista del dating show.

Giovedi 31 ottobre 2019, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, che ha completamente rivoluzionato le dinamiche dei protagonisti del trono classico. Oltre alla presentazione del nuovo tronista Carlo Pietropoli, Alessandro Zarino ha deciso di dare una svolta al suo percorso e scegliere la ragazza con la quale concludere il suo percorso nel dating show.

Alessandro sceglie Veronica, che rifiuta e sale sul trono

Nella nuova registrazione del trono classico, Alessandro si è ritrovato al centro di numerose polemiche. Ad attaccarlo in particolar modo è stata Veronica che nel corso della loro esterna lo ha interrogato sulle sue reali intenzioni per il futuro. La corteggiatrice ha infatti ipotizzato che il ragazzo avrebbe chiesto alla redazione del dating show di Canale 5 delle nuove pretendenti, sentore confermatole da Maria De Filippi. Dopo un'accesa discussione in studio, la Burchielli ha deciso di abbandonare la trasmissione seguita da Zarino.

La conduttrice ha continuato parlando dei percorsi degli altri tronisti e, verso la fine della registrazione, Zarino ha comunicato la sua decisione di scegliere. La prescelta è proprio la Burchielli, alla quale ha confessato di essere pronto a frequentarla al di fuori delle telecamere. Peccato però, che le parole dell'ex tentatore di Temptation Island non abbiano convinto la ragazza che gli ha rifilato un secco rifiuto. Ma le sorprese non sono finite qui. Di contro la De Filippi, dopo aver salutato Alessandro, ha elogiato la corteggiatrice della quale ne ha apprezzato il percorso e l’onestà con cui l’ha sempre affrontato e, in virtù di questo, le ha proposto di salire sul trono, ricevendo un assenso. Veronica è, dunque, la nuova tronista di Uomini e Donne.

"Sono emozionata e content. Soprattutto perché vuol dire che si è visto del buono ed è quello che mi rende più fiera. Vengo quasi a momenti da una delusione, penso che le porte si siano chiuse e invece se ne apre una ancora più grande. Emozioni simili ma opposte. Mi piacerebbe scendesse una persona concreta, intelligente e con gli attributi. Io sono pronta a conoscere una persona nuova, a investire se qualcuno investe nei miei confronti ovviamente. Mi do se viene dato a me. Speriamo che vada diversamente, speriamo di riuscire a ottenere un percorso vero, pulito e con l’amore" ha dichiarato Veronica subito dopo aver accettato l'inaspettata proposta della conduttrice.

