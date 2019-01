Uomini e Donne, anticipazioni classico: il primo bacio tra Teresa Langella e Antonio

Le nuove puntate del trono classico di Uomini e Donne sono state registrate giovedì 17 gennaio 2019. Protagonisti in studio Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, Teresa Langella e Ivan Gonzalez con i loro rispettivi corteggiatori e corteggiatrici.

Uomini e Donne: Teresa bacia Antonio, Irene furiosa con Luigi

La registrazione parte con il trono di Teresa che annuncia di essere arrivata ad una scelta che vorrebbe fare subito dopo aver trascorso del tempo in villa con i due corteggiatori. Dopo aver fatto l'annuncio, Maria De Filippi spiega che la Langella ha fatto di tutto per convincere Antonio a ritornare in studio dopo essersi eliminato la settimana scorsa per aver visto il bacio della ragazza con Andrea. La loro esterna inizia male ma si conclude con un passionale bacio. L'imprenditore veneto, spiazzato dalla clip, attacca la tronista e tra i due scoppia un'accesa discussione. Si passa a parlare poi di Lorenzo che è uscito con Claudia e Giulia. Dopo aver portato la Dionigi a conoscere la nonna, il tronista decide di portare la Cavaglia a casa sua per conoscere la mamma. Un gesto che fa innervosire molto la romana che decide di andare via. A quel punto interviene la padrona di casa che riesce a convincerla a restare in trasmissione.

Per quanto riguarda Luigi invece, le cose si fanno sempre più complicate. Mastroianni infatti in settimana, ha convocato Sonia, Irene e Giorgia per comunicargli la propria delusione: le considera immature e poco interessate, motivo per cui ha deciso di conoscere nuove ragazze. Si torna in studio e la De Filippi rivela che il siciliano è uscito con Valentina, con la quale è rimasto per ben sette ore. La durata di tale incontro manda su tutte le furie la Capuano che decide di auto-eliminarsi. Spazio infine al trono di Ivan che ha litigato con Natalia e Sonia, mentre ha fatto un’esterna di quattro ore con una nuova corteggiatrice, Alice.

Uomini e Donne vi aspetta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 14.45 su Canale 5.