Uomini e Donne anticipazioni classico: Giulio annuncia la scelta, Carlo bacia Cecilia

Risvolti inaspettati nel dating show di Maria De Filippi.

Sabato 28 dicembre 2019, sono state registrate le nuove scoppiettanti puntate del trono classico di Uomini e Donne. Protagonisti in studio i tre tronisti in carica Giulio Raselli, Sara Amira e Carlo Pietropoli.

Le anticipazioni del trono classico

La nuova registrazione di Uomini e Donne inizia con Giulio che annuncia subito che settimana prossima farà finalmente la sua scelta. Subito dopo la scorsa puntata, Giulio è andato in camerino da Giovanna per confrontarsi dopo la litigata riguardo il fatto che il tronista aveva detto che i genitori della romana erano stati più freddi e distaccati rispetto a quelli di Giulia. Si chiariscono in fretta e si scambiano alcuni baci. Viene poi mandata in onda l’esterna della D'Urso. Anche tra loro ci sono alcuni baci, ma nessuno passionale. Maria De Filippi torna sulla Abate. Raselli ha deciso di portarla alle terme dove si sono scambiati dei baci molto passionali. Dopo aver visto entrambe le esterne, interviene Gianni Sperti per dire che il rapporto tra Giovanna e Giulio è più completo perché è piccante, divertente e c’è chimica mentre quello con Giulia risulta noioso. Nonostante l’intervento positivo dell'opinionista e del tronista, la ragazza continua a lamentarsi, motivo per cui viene attaccata da Giulio, Lorenzo Riccardi e Tina Cipollari, che la accusa di star cercando in tutti i modi di non essere scelta.

Spazio poi al trono di Sara che è uscita con Sonny, Giuseppe e un nuovo corteggiatore Matteo, che interviene in studio più volte, ma di cui non fanno vedere l’esterna. Si passa infine a Carlo. Maria mostra l’esterna con Marika che critica pesantemente sia Cecilia che Marianna. Lorenzo interviene attaccando la ragazza e accusandola di essere una vipera. L'uscita con la Zagarrigo è andata bene tant'è che i due si sono lasciati andare a un passionale bacio. In studio, il tronista ribadisce di trovarsi molto bene con lei e che è molto contento del loro percorso.

Uomini e Donne tornerà in onda a partire dal prossimo 7 gennaio 2020, alle 14.45 su Canale 5.