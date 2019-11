Uomini e Donne, anticipazioni classico: Giulia Quattrociocche ha scelto!

Gossip TV

La romana ha deciso di scegliere al termine di un ballo.

Oggi, giovedì 14 novembre 2019, si sono registrate le nuove puntate del trono classico di Uomini e Donne con Giulio Raselli, Giulia Quattrociocche, Carlo Pietropoli e Veronica Burchielli.

News in aggiornamento: come anticipato dal Vicolo delle News, Giulia Quattrociocche ha scelto Daniele Shiavon. La tronista, al termine di un ballo con il corteggiatore e spronata da Alessandro ha scelto il giovane romano. Il pubblico presente ha richiesto a gran voce il trono per Alessandro Basciano e Maria De Filippi ha promesso che lo avrebbe incontrato al termine della registrazione.

La puntata è iniziata con un ospite a sorpresa: la ragazza della foto segnalazione di Giulio, che nel pieno imbarazzo ha confessato che era lei la tipa del flirt estivo quindi non poteva essere Giulia D'Urso. Nessuna delle corteggiatrici di Raselli si è presentata in studio.