Uomini e Donne, anticipazioni classico: Alessandro Zarino torna da Veronica

Gossip TV

L'addio della Burchielli e il ritorno dell'ex tronista.

Ieri, mercoledì 4 dicembre, si sono registrate le nuove puntate del trono classico di Uomini e Donne con Giulio Raselli, Carlo Pietropoli e Veronica Burchielli. Come anticipato dal 'Vicolo delle News', Veronica decide di andare a Napoli e incontrare l'ex tronista, Alessandro Zarino. L'ex corteggiatrice durante la scorsa puntata, aveva manifestato il desiderio di rivederlo in quanto le erano sorti dei dubbi dopo la scelta. Dalle anticipazioni dunque, la tronista lo raggiunge per capire se ci può essere un futuro tra loro. Alessandro si mostra incerto e confessa di non fidarsi più di lei.

Veronica gli chiede comunque di presentarsi in puntata e, in studio, subito dopo aver visto l'rvm, Tina si scaglia contro la ragazza e l'accusa di essere finta. Dopo accesi diverbi tra l'opinionista e Veronica, quest'ultima dichiara che il suo trono avrà un senso solo se resterà Alessandro altrimenti uscirà con lui. Zarino non vuole restare per corteggiarla e quindi i due ragazzi si alzano, si abbracciano ed escono insieme dal programma.