Uomini e Donne, Anticipazioni: Biagio Di Maro nella bufera, la tronista Roberta bacia Samuele

Tutte le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne.

Ieri, domenica 17 ottobre 2021, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Protagonisti in studio le troniste Roberta Giusti e Andrea Nicole con i loro rispettivi corteggiatori, le dame e i cavalieri del parterre over.

La nuova registrazione di Uomini e Donne

La nuova registrazione di Uomini e Donne è stata ricca di colpi di scena. Stando alle anticipazioni riportate da Isa e Chia, la puntata inzia con Gemma Galgani. Dopo aver mandato in onda un filmato riguardante lo sfogo della dama, Maria De Filippi invita al centro dello studio Costabile. Tra i due scoppia una discussione, nella quale interviene anche Dominique.

Alla fine della discussione, Costabile rivela di voler chiudere con Gemma. Intanto, Ida Platano è uscita con Diego Tavani e si sono baciati. Spazio poi al trono classico con Roberta, che è uscita con Samuele e durante l’esterna c’è stato un bel bacio. Il filmato spiazza il corteggiatore romano Luca, che lascia lo studio in lacrime.

Biagio Di Maro finisce nella bufera. Il cavaliere si è lamentato delle signore con le quali è uscito e ha fatto i conti di tutti i soldi spesi per ogni cena. Dichiarazioni che provocano la reazione in studio delle dame. Isabella Ricci accusa il cavaliere di non averle mai pagato una cena, Rosy rivela che Biagio raccattava in giro scontrini di altri per poi darli alla redazione e farsi rimborsare. A difendere l'uomo ci pensa Armando Incarnato. Spazio infine ad Andrea Nicole, che è uscita con Ciprian ma senza baciarlo.

