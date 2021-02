Uomini e Donne, Anticipazioni: arriva una scelta inaspettata nel parterre over

Gossip TV

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua lasciano Uomini e Donne insieme!

Colpo di scena nell'ultima registrazione di Uomini e Donne. Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, tra i protagonisti più amati e seguiti del trono over, hanno deciso di lasciare insieme il dating show di Maria De Filippi e viversi il loro amore lontano dalle telecamere.

La scelta di Riccardo e Roberta a Uomini e Donne, le anticipazioni

Ieri, mercoledì 24 febbraio 2021, è stata registrata la "scelta" di Riccardo e Roberta. Dopo la visione di un filmato in cui i due protagonisti del trono over ammettono di essere innamorati, la dama dichiara di voler vivere la sua storia d’amore lontano dai riflettori. Stessa cosa il cavaliere che, visibilmente emozionato, ammette di essere innamorato e di voler iniziare una relazione fuori da Uomini e Donne. I due ballano al centro dello studio sulle note de Il cielo contromano sotto una pioggia di petali rossi.

Ma, partiamo dall'inizio. La nuova registrazione di Uomini e Donne inizia con la sfilata degli uomini dal tema L’amore come in un film. Grande assente in studio l'opinionista Tina Cipollari. La conduttrice decide di lasciare per un momento da parte la sfilata e mostrare a tutti un RWM dove Maria e Maurizio discutono animatamente. Gianni Sperti attacca i due accusandoli di essere interessati solo alla visibilità. Scendono due ragazze per Gero, ma lui decide di conoscere solo Lara. Gemma si siede al centro con Cataldo per parlare della loro uscita. In studio il cavaliere rivela di averla messa alla prova per vedere la sua serietà. Dichiarazioni che fanno innervosire la dama torinese. Spazio poi a Luca, Angela, Elisabetta e Federica.

Le anticipazioni rivelano che la De Filippi cambia registro e inizia a parlare del trono classico con Giacomo e Massimiliano, che fa scendere 5 nuove corteggiatrici. Samantha invita in studio un ragazzo scelto dai video, discute con Roberto. Il corteggiatore prova a giustificarsi rivelando di non sapere bene come comportarsi e cosa fare. Secondo la redazione e Maria, forse, tutta questa voglia di conoscere la tronista non c’è.

