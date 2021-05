Uomini e Donne, Anticipazioni: Armando Incarnato la fa grossa, Maria De Filippi al limite

Gossip TV

Scopriamo insieme cosa ci rivelano le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne, presto in onda su Canale5, che riguardano uno dei cavalieri più discussi del Trono Over e Maria De Filippi.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne, presto in onda su Canale5. Protagonista delle nuove Puntate del dating show di Maria De Filippi sarà Armando Incarnato, che dopo aver fatto infuriare la presentatrice nel corso degli ultimi giorni, tornerà a mettere alla prova la sua pazienza. Il cavaliere partenopeo, infatti, avrà un battibecco con Nicola Vivarelli, intervenuto in difesa di Gemma Galgani, e rivolgerà al giovane collega una domanda decisamente fuori luogo. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo e la reazione della De Filippi.

Anticipazioni Uomini e Donne: Armando Incarnato esagera!

Arrivano nuove Anticipazioni sulle registrazioni di Uomini e Donne, diffuse da Ilvicolodellenews, che riguardano Armando Incarnato. Dopo la sfilata di Gemma, illusa da Aldo Farella, si creerà una grande polemica per il fatto che durante la sua esibizione del can-can la dama torinese ha mostrato a tutti la sua biancheria intima. Come potete immaginare il durissimo attacco sarà sferrato da Tina Cipollari, che non perderà l’occasione di criticare la Galgani. Quando l’opinionista romana si lascerà andare a commenti troppo pesanti, interverrà Nicola Vivarelli in difesa di Gemma, dichiarando di aver trovato la dama perfettamente in tema con la sfilata e molto brava nell’impersonare una ballerina.

Le parole di Nicola, tuttavia, faranno scattare Armando Incarnato che chiederà al giovane cavaliere di smettere di mettersi in mezzo su tutto ciò che riguarda Gemma, dal momento che lui è il primo ad averla illusa. Il Vivarelli perderà la ragione, definendo il partenopeo un ‘leccac**o’ e rivolgendosi direttamente a Maria De Filippi, che cercherà di sedare la lite. Noncurante delle parole della padrona di casa, Armando chiede a Nicola spiegazioni sul sul suo orientamento sessuale, con tutta probabilità riferendosi alle ultime indiscrezioni sul contro del marinaio - mai confermate né smentite.

A questo punto, Nicola si mostra piuttosto risentito e afferma di non essere omosessuale, anche perché questo vorrebbe dire prendere in giro le dame del parterre femminile del Trono Over e la redazione. Mentre Armando continua a punzecchiare il collega, la De Filippi lancia una provocazione al partenopeo, facendogli notare che si può prendere in giro la redazione in tanti modi. Maria è arrivata al limite con l’Incarnato?

