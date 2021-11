Uomini e Donne, anticipazioni: Andrea Nicole ha scelto tra infuocate polemiche

Gossip TV

La tronista ha scelto Ciprian Aftim.

Oggi, 30 novembre 2021, si sono registrate le nuove puntata di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni diffuse dal VicolodelleNews, Andrea Nicole ha scelto il corteggiatore Ciprian Aftim.

Uomini e Donne, anticipazioni Andrea Nicole ha scelto Ciprian

Andrea Nicole si è presentata in studio insieme a Ciprian. Ieri, il corteggiatore si è presentato a casa sua e hanno passato la notte insieme senza avvisare nessuno della redazione. Tina Cipollari e Gianni Sperti li hanno accusati di essere stati disonesti e falsi. Gianni ha anche detto che credeva molto in Andrea Nicole e che c’è rimasto di molto male. Secondo lui, lei non meritava di stare sul trono. La ragazza piangeva e diceva a Roberta “lo sapevo”. Gianni ha anche sospettato, per questo, che Roberta fosse connivente. Ciprian ha detto che quando ha portato l’albero di Natale a casa di Andrea Nicole (forse nelle puntate scorse), ha abbassato la benda e ha letto il nome di un bar nelle vicinanze, poi ha cercato su internet e così ha trovato casa sua.

Maria De Filippi ha fatto presente di esserci rimasta male e ha aggiunto che avrebbe potuto tranquillamente dire alla redazione che l’avrebbe fatto entrare in casa piuttosto che tenere tutto nascosto. Gli opinionisti hanno sostenuto che secondo loro la tronista e Ciprian si erano già visti più volte privatamente, e che lui è stato un egoista.

Grande delusione per Alessandro che ha scoperto tutto in studio ed era sconvolto. Ha attaccato entrambi dicendogli che sono due persone disoneste.

Per quanto riguarda il trono over, Angela e Antonio sono tornati in studio per annunciare che si sposeranno venerdì 17 dicembre. Gemma è uscita con un certo Leonardo e hanno ballato la canzone di Grease in studio insieme a Gianni e Tina.

Per quanto riguarda il trono di Roberta, Luca non si è presentato in studio e ha mandato una lettera di addio alla redazione dopo che Roberta, nella scorsa registrazione, aveva detto “che ci stai a fare qui?” e lui era uscito conseguentemente dallo studio. Maria ha quindi letto la lettera d’addio di lui alla redazione dicendo che, secondo lei, non era un vero addio.

Matteo ha fatto esterne con Federica e Martina, e si è baciato con quest’ultima.