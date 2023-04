Uomini e Donne, anticipazioni: ancora scontri tra Nicole Santinelli e Roberta di Padua

Gossip TV

Oggi, sabato 15 aprile 2023, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne: scopriamo cosa è successo dalle anticipazioni fornite dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

Uomini e Donne, Armando Incarnato ancora presente, nuovi scontri tra Nicole e Roberta

Anticipazioni Trono Over:

Armando Incarnato era presente alla registrazione, il cavaliere campano non è stato quindi allontanato dal dating show. Paola chiudere la conoscenza con il cavaliere che era sceso la volta scorsa per lei e la dama si scontra con Gianni Sperti e anche Armando che è intervenuto contro di lei. Gemma è uscita con un nuovo cavaliere che si chiama Elio.

Anticipazioni Trono Classico:

Nicole ha fatto due esterne. Con Andrea non si è baciata mentre con Carlo si. Roberta è di nuovo intervenuta e ha detto che l’esterna con Carlo è stata sensata soltanto per i contenuti che ha portato il corteggiatore e non per lei non porta nulla di concreto se non la sua fisicità che la porta sempre a baciare il ragazzo di turno. Nicole voleva ballare con Andrea ma lui si è rifiutato. A quel punto è stato Carlo a dire che nonostante non avesse scelto lui per ballare lui vuole farlo. Ballano insieme. Di Cristian non si è parlato e lui non c’era, Nicole non è andato a riprenderlo.

