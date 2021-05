Uomini e Donne Anticipazioni: Aldo illude Gemma Galgani, Ida Platano invita un cavaliere in camera...

Gossip TV

Scopriamo le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne, presto in onda su Canale5, che riguardano i protagonisti più amati e discussi del Trono Over del dating show di Maria De Filippi.

Giungono incredibili Anticipazioni sulle nuove registrazioni di Uomini e Donne. Gli spoiler riguardano i protagonisti più amati, e discussi, del Trono Over che continuano a cercare l’anima gemella nel dating show di Maria De Filippi, non senza imbattersi in qualche piccolo imprevisto. Per Gemma Galgani arriva il momento della verità con Aldo Farella, e l’epilogo tra i due sarà del tutto inaspettato per il pubblico. Mentre Ida Platano conosce un nuovo cavaliere e lo invita nella sua camera d’albergo, Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone si sono contattati nuovamente dopo aver chiuso nelle ultime Puntate. La situazione degenera e la dama scoppia in lacrime al centro dello studio, lasciando la De Filippi decisamente interdetta.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani senza speranze!

Gemma Galgani, la dama del Trono Over che da anni veleggia sull’onda della polemica senza affondare mai, sta conoscendo Aldo Farella con la promessa di scoprire se da un’amicizia potrà mai nascere un amore. Le Anticipazioni delle registrazioni di Uomini e Donne, diffuse da Ilvicolodellenews, rivelano che dopo un’assidua frequentazione la torinese ammetterà di provare qualcosa di profondo per Aldo, il quale tuttavia ha accettato di uscire anche con l’elegante Isabella Ricci. La Galgani si mostrerà decisamente disperata per questo colpo di scena, mentre Isabella farà un immediato passo indietro, ammettendo di non essere particolarmente presa dalla conoscenza con il cavaliere.

Gemma e Aldo trascorrono la sera insieme a casa della dama, che in studio racconta di essere stata delusa dalla totale mancanza di approccio fisico e di trasporto anche in un contesto così intimo. Messo alle strette, il Farella ammette che per lui Gemma è solo un’amica. Prima della Puntata dedicata alle sfilate, durante la quale Gemma balla il can-can e mostra un intimo decisamente azzardato conquistando la vetta della classifica, si torna a parlare della coppia. Aldo confessa di non aver compreso i sentimenti di Gemma, mentre lei lo rimprovera per aver mollato proprio quando per lei la situazione stava cambiando ed evolvendo. Nel frattempo, Isabella esce con Maurizio e sembra che tra i due ci siano le premesse per una conoscenza duratura. La Ricci, tuttavia, è preoccupata per il fatto che lui lavori ancora mentre lei è in pensione, e ciò potrebbe portarli a ritmi di vita troppo differenti.

Uomini e Donne, Anticipazioni: Elisabetta Simone crolla in studio

Elisabetta Simone ha deciso di chiudere con Luca Cenerelli, dopo aver capito che il cavaliere non riusciva a provare per lei sentimenti forti. La bella dama ha concesso un’occasione ad un nuovo cavaliere, con il quale sembra procedere tutto per il meglio nonostante lei sia ancora molto presa dal Cenerelli. Durante un ballo, Luca si avvicina ad Elisabetta e le sussurra qualcosa nell’orecchio, provocando la forte reazione della dama. Lei, infatti, esce di corsa dallo studio piangendo. Nel frattempo, Maria De Filippi chiama Luca al centro dello studio per conoscere due nuove dame e la Simone torna al suo posto.

La presentatrice di Uomini e Donne indaga sulla forte reazione di Elisabetta, che ammette di aver sentito telefonicamente il cavaliere e di essere confusa a proposito della loro situazione. Luca chiede scusa per il suo gesto possessivo e impulsivo, dal momento che i suoi sentimenti per la dama non sono cambiati e che si rende conto che le sue parole potrebbero averla nuovamente illusa. Mentre Gianni Sperti attacca apertamente il cavaliere, Ida Platano racconta di aver iniziato a frequentare Gabriele. I due hanno fatto un romantico aperitivo in riva al mare, poi Ida ha invitato il cavaliere nella sua camera d’albergo per un caffè. Buone notizie anche per Sara che ormai sembra aver dimenticato Biagio Di Mario, e si trova molto bene con il cavaliere Mauro.

