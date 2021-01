Uomini e Donne, anticipata la prima Puntata del 2021: ecco quando tornano Trono Over e Trono Classico

Gossip TV

Uomini e Donne torna su Canale5 prima del previsto, con la prima Puntata del 2021 e i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico.

Fan di Uomini e Donne tenetevi forte. La prima Puntata del 2021 dell’amatissimo dating show di Maria De Filippi è stata anticipata vista la richiesta dei telespettatori e andrà in onda giovedì 7 gennaio alle 14.45 su Canale5, con colpi di scena imperdibili.

Uomini e Donne, anticipata la Prima Puntata del 2021

Uomini e Donne è pronto a tornare dopo lo stop per le festività natalizie. L’amato dating show di Canale5 continua ad appassionare il pubblico, e i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico sono giunti ad una svolta decisamente inaspettata. A dispetto dell’iniziale palinsesto iniziale proposto da Mediaset, il ritorno programma di Maria De Filippi è stato anticipato a giovedì 7 gennaio 2021 con l’imperdibile Puntata che inaugurerà il nuovo anno solare. Ma cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi appuntamenti?

Stando alle anticipazioni dell’ultima registrazione, Davide Donadei e Sophie Codegoni sono ormai vicini alla scelta. I due tronisti, orfani del collega Gianluca De Matteis che ha deciso di rinunciare al trono dopo pochi mesi, si troveranno a prendere decisioni drastiche. Coinvolta da Matteo Ranieri e delusa dall’atteggiamento di Antonio Borza, la Codegoni sceglierà di eliminare quest’ultimo sebbene per il pubblico fosse tra i candidati alla scelta finale. Nel frattempo, Davide è diviso tra Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi, un esempio straordinario di corteggiatrici che hanno preferito dare importanza al tronista piuttosto che alla inutili polemiche tra loro.

Novità anche per le dame e i cavalieri del Trono Over. Mentre Gemma Galgani e Maurizio Guerci sembrano sempre più coinvolti e innamorati, e nelle prossime Puntate vedremo consolidarsi questo rapporto nonostante le critiche di Tina Cipollari , Riccardo Guarnieri non riesce a dimenticare Roberta Di Padua e farà una richiesta speciale alla De Filippi, per riconquistare la bellissima dama che proprio non riesce a fidarsi dell'ex di Ida Platano.

