Uomini e Donne: annunciato il nuovo tronista, il video

Carlo Pietropoli, 28 anni, barman di San Donà di Piave: è lui il nuovo tronista.

Pochi minuti fa, sulla pagina ufficiale di witty, è stato annunciato il nuovo tronista di Uomini e Donne con il consueto video di presentazione: il nuovo protagonista del trono classico sarà Carlo Pietropoli, 28enne veneto di San Donà di Piave con un passato di calciatore, un presente da barman e un sogno, quello di gestire una un'attività tutta sua.

"Quello che è ho dentro non è esattamente quello che si vede da fuori - ha esordito nel video - E forse nemmeno quello che si immagina. Quello che ho dentro lo tengo in disparte e a volte lo nascondo persino a me stesso. Sono libero dal giudizio della gente. Non mi importa quello che dice o si pensa di me. L’unico giudizio che per me ha un valore è quello della mia famiglia."

E sulle caratteristiche della sua futura dolce metà e sul percorso nel dating show, ha aggiunto:

"Nei rapporti mi distrugge la monotonia. Ho bisogno sempre di quel brio iniziale per dare il 100%. Mi piacciono le donne ambiziose, con gli attributi, per tenermi testa e per tenermi a bada. Quando sono innamorato non sento la necessità di guardarmi intorno. Spero di trovare qualcosa che mi stravolga, che non mi cambi, ma che mi migliori. Vivrò ogni cosa con tutto me stesso"

Il bel veneto sarà il quarto tronista e andrà ad affiancare Giulio Raselli, Alessandro Zarino e Giulia Quattrociocche.