L'ex dama del trono over confessa la sua antipatia per la Platano.

Un noto volto del trono over di Uomini e Donne, la dama di Gubbio Anna Tedesco, ex frequentazione di Giorgio Manetti, è tornata a parlare del dating show a cui ha partecipato per anni, rivelando, a sorpresa, un'antipatia nei confronti di un'altra nota dama, l'ex fidanzata di Riccardo Guarnieri, Ida Platano.

Uomini e Donne, Anna Tedesco contro Ida Platano: "La più vanitosa, me la sono sorbita per tre anni"

Durante una diretta su Instagram, con la amica ed ex dama Veronica Ursida, la Tedesco ha risposto ha risposto alla domanda su chi fosse la più vanitosa della trasmissione, e la sua risposta non si è fatta attendere: “Ida Platano, me la sono sorbita tre anni, più vanitosa di lei non c’è nessuno, non ne potevo più” ha dichiarato l'ex dama toscana. Non solo. Secondo Anna la storia attuale di Riccardo, l'ex fidanzato della Platano e Roberta di Padua, è destinata a continuare perché Roberta è una donna più sicura di Ida.

Nella diretta Instagram con Anna anche Veronica Ursida ha detto la sua in merito alla domanda sulla donna più vanitosa del parterre e la fidanzata di Sossio Aruta ha risposto senza esitazioni: Per me la più vanitosa è Roberta di Padua” ha confessato Veronica, per poi concludere: “Non ci andavo per niente d’accordo”.

