Uomini e Donne, Angela Paone felice con Antonio!

Angela Paone, dama del trono over di Uomini e Donne, fa un bilancio della sua esperienza con il cavaliere Antonio.

Nonostante un primo approccio negativo, Angela Paone sembra aver trovato la sua dimensione nello studio di Uomini e Donne. La dama del trono over sta conoscendo Antonio e la relazione va a gonfie vele. Ecco cosa a rivelato Angela sull’affascinante cavaliere.

Uomini e Donne, Angela Paone e Antonio verso il lieto fine

Angela Paone ha mostrato al pubblico di Uomini e Donne di che pasta è fatta, difendendo il proprio onore con le unghie e con i denti, ma lasciandosi anche andare a momenti di sconforto e tristezza, che non ha mai nascosto. Nonostante le iniziali baruffe con Stefano Pastore, la dama del trono over ha delle belle sensazioni su questa nuova stagione del dating show di Maria De Filippi.

"Ad oggi il bilancio di questa edizione è tutto positivo, probabilmente grazie all’incontro con Antonio e alla nostra frequentazione che sta procedendo a gonfie vele. Sono felice e meno arrabbiata dell’anno scorso anche se per un attimo ho pensato che sarebbe andata nello stesso modo […] Ho avuto la percezione che Stefano volesse fare la stessa cosa che ha fatto l’anno scorso un cavaliere nelle ultime settimane del programma, ovvero farmi passare per quella che desidera l’intimità a tutti i costi”, ha raccontato Angela al settimanale ufficiale del programma.

L’incontro con Antonio ha cambiato il percorso della dama che, ad oggi, si ritiene appagata dalle attenzioni del cavaliere: “Pensare che all’inizio, quando ho accettato il suo numero, dopo la prima chiamata, non ero per nulla convinta. Poi però quando l’ho risentito ho cambiato idea, e oggi posso dirle che è la persona migliore che abbia mai incontrato. È un uomo per bene, caratteristica rara, seppur piacevolmente folle […] La prima volta che siamo usciti lui ha ammesso di essere pazzo di me e quando gli ho chiesto di dimostrarmelo, si è buttato nella fontana della piazza dove stavamo con tutti i vestiti! […] Ci somigliamo moltissimo caratterialmente. Inoltre, la nostra storia non è nata da un’attrazione fisica ma da un’affinità mentale su cui poi abbiamo costruito un rapporto speciale. Sono davvero felice di avere Antonio nella mia vita”. Sembra proprio che per la coppia del trono over ci sarà un lieto fine!

