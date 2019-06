Uomini e Donne: Angela Nasti e Alessio Campoli si sono lasciati ufficialmente, i motivi della rottura

La breve relazione nata nello studio di Uomini e Donne tra Angela Nasti e Alessio Campoli è giunta al capolinea. Ad ufficializzare la rottura sono stati proprio i due ex protagonisti del trono classico, che dopo giorni di silenzio, hanno finalmente deciso di intervenire sui social e raccontare a tutti i loro fan la verità.

I motivi della rottura tra Angela Nasti e Alessio Campoli

A distanza di due settimane dalla scelta, Angela e Alessio si sono detti addio. A confermare la fine della relazione tra i due ragazzi è stata prima Raffaella Mennoia e poi l'ex tronista di Uomini e Donne che, tramite delle storie su Instagram, ha confessato: "Vi parlo con la sincerità che mi ha sempre accompagnato nel bene e nel male sia nel programma che nella vita. Io sono una ragazza di venti anni e ho intrapreso un’esperienza che ho vissuto al 100% con tutta la volontà di questo mondo. L’ho intrapresa soprattutto da single e libera di fare quello che mi sentivo di fare. […] Non voglio neanche nominare persone alle quali mi avete paragonato. Io non so perché si sta creando tutto questo clima tragico come se avessi ucciso qualcuno, come se avessi distrutto una famiglia. Le tragedie sono altre perchè, ragazzi, quando una coppia esce da un programma tanto può andare benissimo e il giorno dopo sei in paradiso e tanto puoi capire che le cose non vanno e mica te ne puoi fare una colpa: se non vanno, non vanno. Ho scelto una persona con il cuore, non ero innamorata ma questo lo sapeva anche lui e lo sapevano anche le persone che lavorano nel programma. […] Io non ho riscontrato la stessa spontaneità che Alessio aveva all’interno del programma. Alcuni aspetti che comunque mi avevano colpito sono svaniti e voi non potete farmene una colpa. Io non so fingere, non lo so fare e perché a vent’anni devo fingere di stare bene? Non me la sentivo, non me la sentivo ancora di condividere con quella persona determinate cose perchè non ero sicura e non me la sentivo. Avrei fatto sicuramente contenti voi, anzi, sarebbe stato anche più conveniente continuare questa storia e fingere che andasse tutto bene. Lì sarei stata falsa e avrei fatto business. […] Non è perchè questa conoscenza è nata davanti a voi allora io non posso prendere delle decisioni".

Sulla questione ovviamente si è espresso anche Campoli. L'ex corteggiatore infatti, dopo aver ascoltato le parole della Nasti e stanco di ricevere critiche, ha deciso di intervenire e raccontare tutta la sua verità sulla rottura con la giovane campana: "Ci siamo spenti l’uno con l’altro, arrivando ad un punto dove io non potevo e non volevo aspettare nessuno ma soprattutto dove Angela non voleva far soffrire nessuno. E io oggi spezzo una lancia in favore di questa persona perché mi ha parlato in maniera chiara quando ci siamo trovati di fronte a un problema. [...] A me piace pensare con la mia parte più forte che tutto ciò che è stato sia stato vero e genuino perchè il mio cuore mi ha portato a vivere questi 4 mesi che rivivrei altre MILLE VOLTE come li ho vissuti e sempre con la stessa persona! La mia coscienza è pulita da sempre e non mi serve buttare fango sopra gli altri. Soprattutto non porto rancore a nessuno e non sputo nel piatto dove ho mangiato, quindi non vi aspettate queste cose da me. Voglio bene ad Angela nonostante come sia andata perchè per me è una persona importante e lo sarà sempre. Nonostante ci si aspettava tanto da questa relazione, credetemi. Siete liberi di fare quello che volete. Ma se non ho buttato fango io sopra nessuno non penso sia giusto che lo facciate voi senza cognizione di causa…e ve lo dico con il cuore".