Uomini e Donne: Angela Nasti e Alessio Campoli in crisi? L'ex tronista rompe il silenzio sui social

La storia d'amore nata a Uomini e Donne tra Angela Nasti e Alessio Campoli continua a stare al centro delle polemiche. A distanza di alcune settimane dalla scelta infatti, l'ex tronista, a differenza dei suoi compagni di avventura Giulia Cavaglià e Andrea Zelletta, non ha mai fatto cenno sui social al simpatico romano e ha stupito tutti con la decisione di partire con la sua famiglia, lasciando a casa proprio il suo fidanzato.

Le parole di Angela Nasti sulla storia con Alessio Campoli

Angela e Alessio sono già in crisi? Quelli che sembravano solo rumors, sembrano diventare realtà con il passare dei giorni. Il comportamento in particolare dell'ex tronista ha fatto storcere il naso ai numerosi fan di Uomini e Donne che sui social l'hanno criticata e paragonata a Sara Affi Fella. La Nasti, stanca delle critiche, ha deciso allora di pubblicare delle storie su Instagram e chiarire la situazione: "Allora tutto bene e tutto tranquillo. Vi state preoccupando di me ma è tutto a posto, mi dispiace non dover rispondere a tutti, mi fate a volte domande troppo precise, ma io sono una persona che nonostante si sia esposta, sono molto riservata e quindi tante cose non mi piace dirle. Pian piano saprete tutto. Io sto bene, sto passando giorni con la mia famiglia, è quello che ho bisogno. Tutto bene, tutto tranquillo, state sereni".

Le parole della Nasti però, hanno creato un caos sul web e la ragazza è stata costretta a intervenire nuovamente per placare gli animi dei suoi fan: "Si è creato un putiferio con queste storie, quando poi non penso di aver detto nulla di strano. Ho semplicemente risposto ad alcune persone che mi scrivono in direct chiedendomi perché non facevo più storie in cui parlavo. Tutto qui".

Intanto, Alessio, nelle ultime ore, ha pubblicato una sua foto sui social per la quale ha scelto come sottofondo un pezzo della canzone di Capo Plaza, Look Back at if, che dice: “Ora tutti alla mia porta vogliono entrare, fanc***...È grazie al mio cu** se ancora ti ascolta qualcuno.. Sopra i muri, muri vedi buchi, buchi. Fino a Brooklyn, baby!”. A chi sarà riferità?