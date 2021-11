Uomini e Donne, Angela e Antonio rivelano: "Sogniamo un figlio"

Gossip TV

La coppia si racconta al magazine di Uomini e Donne.

Procede a gonfie vele la storia d'amore nata a Uomini e Donne tra Angela Paone e Antonio Stellacci. Dopo sole tre settimane di frequentazione, i due protagonisti del trono over hanno deciso di lasciare insieme il dating show e iniziare a viversi lontano dalle telecamere.

La confessione di Angela e Antonio dopo Uomini e Donne

Intervistati dal magazine di Uomini e Donne, Angela e Antonio hanno raccontano alcuni dettagli inediti della loro bellissima storia d'amore. "Trovare Angela è stato un gran colpo di fortuna. La nostra storia sembra quasi un disegno del fato, anche perché è iniziata il diciassette settembre duemilaventuno, un anno dopo esatto che Angela ha concluso la storia con quello che mi ha raccontato essere stato il grande amore della sua vita" ha confessato il cavaliere.

A fargli eco l'ex dama del parterre over di Uomini e Donne: "Il nostro è stato un po’ come un colpo di fulmine; La nostra scelta? Ci siamo resi conto che farlo immediatamente sarebbe stato prematuro per quanto, forse, lo è stato anche quando lo abbiamo fatto. A essere sincera, se avessi seguito il mio istinto sarei andata via il giorno stesso dopo la prima uscita".

A proposito dei loro progetti futuri, Angela ha rivelato: "Stiamo già pensando a una convivenza, probabilmente ad Ariano, dove abito io [...] non escludiamo di poter avere un figlio insieme". "Il tempo che Angela e io non passiamo insieme è eterno, stare lontani è difficilissimo quindi sono disposto a trasferirmi. Un figlio? Ne abbiamo parlato la sera che siamo usciti dal programma, durante una notte d’amore meravigliosa. È un pensiero che è venuto fuori spontaneamente, naturalmente nato dal desiderio e dalla voglia di voler concretizzare un sentimento così travolgente" ha ammesso Antonio.

