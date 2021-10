Uomini e Donne: Andrea Nicole torna da Ciprian, Gabrio deluso

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Andrea Nicole ignora i dubbi dello studio su Ciprian ed esce con lui in esterna.

La puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, si apre sulla discussione tra Ida Platano e Marcello, che vede la dama criticata da tutti in studio. Dopo una parentesi su Biagio Di Maro e Rosy, che è tornata a frequentare il cavaliere nonostante le remore, si passa al trono classico. Tra Roberta e il corteggiatore Samuele sembra procedere a gonfie vele, tanto che la tronista è spaventata dalle sue stesse reazioni cariche di sentimento. Situazione diversa per Andrea Nicole e Ciprian, che fanno pace in esterna, per poi tornare a discutere del rapporto in studio quando nessuno sembra credere all’onestà del giovane. Joele elimina una corteggiatrice dopo un'esterna che non è decollata.

Uomini e Donne, Andrea Nicole torna da Ciprian

Ida Platano è delusa dalla reazione di Marcello che, dopo aver ascoltato il racconto del loro incontro dal punto di vista della dama, si sente in dubbio sul futuro di questa conoscenza. In studio, Tina Cipollari rimprovera la Platano, dichiarando che il suo modo di fare fa scappare gli uomini, per via del suo pessimismo cronico e delle sue continue critiche agli uomini che frequenta. Mentre Marcello non riesce proprio a far comprendere il suo punto di vista a Ida, Tina chiede a Maria De Filippi di poter chiamare Giorgio Manetti, per confermare la versione dei fatti su Isabella Ricci. Si passa poi alla vita amorosa di Biagio Di Maro, che è uscito con Rosy nonostante la dama avesse messo in dubbio il cavaliere. Sara Zilli, sebbene emotivamente coinvolta, ribadisce di non voler proseguire dopo l’ennesima delusione. La Cipollari, vista la situazione che si è creata con Sara, critica apertamente Rosy: “Pensi che con te sarà diverso? Mi devi dire una cosa: Biagio ormai ha scoperto tutte le sue carte. Cosa devi scoprire ancora?”. La dama difende a spada tratta questa conoscenza, ipotizzando che il Di Maro si sia comportato così perché non si è mai innamorato di nessuna.

La De Filippi chiama al centro dello studio Andrea Nicole, uscita in esterna con Ciprian, e Roberta che invece ha rivisto Samuele. Quest’ultimi hanno trascorso un’esterna molto romantica nella sua semplicità ed è palese il coinvolgimento della tronista: “È stata un’esterna bella, ho provato sensazioni bellissime ma arrivata a casa ho avuto una crisi. È un lato di me che non viene fuori spesso, ma non ho problemi con lui e sono contentissima per come è andata”, ha commentato Roberta. Ben diversa, invece, è stata l’esterna tra Andrea Nicole e Ciprian che hanno chiarito dopo i dubbi sorti sull’onestà del corteggiatore. Nonostante i due si siano chiariti, Gianni Sperti nota alcune incongruenze tra i gesti di Ciprian e le sue parole. In molti credono che il corteggiatore sia troppo concentrato su stesso e poco sulla conoscenza della tronista, forte del fatto che ha intuito il forte interesse che lei sta nutrendo.

Le polemiche non spengono l’entusiasmo di Andrea Nicole, che balla con Ciprian al centro dello studio. È la volta dei tronisti Matteo e Joele incontrare le rispettive corteggiatrici Jessica e Veronica. Il veneto elimina la sua corteggiatrice, poco convinto della sincerità della giovane e decisamente poco interessato ad approfondire il rapporto. Matteo è uscito in esterna con Veronica, rimanendo molto colpito dalla sua spontaneità e dalla sua sensibilità.

