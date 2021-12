Uomini e Donne, Andrea Nicole si sfoga dopo la scelta che ha scatenato il caos!

Gossip TV

Andrea Nicole ancora delusa dalla reazione per la sua scelta a Uomini e Donne, che ha creato non poche polemiche tra i fan.

Ha fatto scalpore la scelta di Andrea Nicole, la prima tronista trans nella storia di Uomini e Donne, che ha violato il regolamento per poi presentarsi in studio mano nella mano con il corteggiatore Ciprian Aftim. A distanza di settimane, Andrea Nicole sembra ancora molto provata dalle offese ricevute e dalla reazione del pubblico, che l’ha attaccata sparando a zero sul suo percorso e sull’epilogo inaspettato.

Uomini e Donne, l’amarezza di Andrea Nicole: “Lezione imparata”

Andrea Nicole passerà alla storia per la sua scelta, decisamente poco ortodossa e fattore scatenante di drammi, reazioni spropositate e urla in studio. Salita al trono di Uomini e Donne come prima tronista ad aver completato la transizione, Andrea Nicole ha avuto un colpo di fulmine per Ciprian Aftim, e tutti sapevano che la giovane avrebbe finito con lo scegliere il corteggiatore, sebbene molti telespettatori fossero certi che Ciprian non fosse del tutto sincero con lei. Nessuno, tuttavia, si sarebbe aspettato che Andrea Nicole e Ciprian si incontrassero a casa della tronista, lontano dalle telecamere e senza avvertire la redazione della loro decisione, trascorrendo la notte insieme per poi presentarsi in studio e comunicare quanto accaduto, davanti ad un incredulo Alessandro Verdolini.

Sono volate parole grosse contro la tronista, e Gianni Sperti è stato accusato di aver esagerato, lanciando accuse pesantissime ad Andrea Nicole che poi, effettivamente, non ha fatto nulla di diverso rispetto a tanti volti del programma che negli anni hanno cercato di imbrogliare la redazione per poi confessare tutto in lacrime. Mentre sembra che Andrea Nicole sia pronta ad azioni legali, la tronista è ancora scossa per quanto accaduto e si è sfogata sui social, scrivendo: “Ho imparato la lezione, non importa ciò che fai, ma solo ciò che sembra tu abbia fatto”.

Immediata la reazione di Ciprian, che ha fatto sapere alla sua nuova fidanzata che sarà sempre al suo fianco. L'ex corteggiatore, infatti, ha pubblicato una foto delle loro mani intrecciate, facendo sapere al mondo che, nonostante gli insulti gratuiti, lui non smetterà mai di sostenere Andrea Nicole.Cosa ne pensate?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.