Uomini e Donne, Andrea Nicole: "Non ho nulla di cui vergognarmi"

La nuova tronista di Uomini e Donne a cuore aperto: dalle critiche al trono.

Andrea Nicole è la nuova tronista di Uomini e Donne. Intervistata da Fanpage, la protagonista del trono classico ha parlato della sua storia, delle critiche ricevute e del percorso di transizione da uomo a donna che si è ormai concluso da qualche anno.

Andrea Nicole racconta la sua storia e i suoi progetti futuri

"Sin dall'infanzia ho avuto coscienza di essere una bambina" ha confessato Andrea Nicole "Quando sono riuscita a dare un nome a quello che mi stava succedendo, a quel malessere che avvertivo, ero tra la fine delle medie e l'inizio delle superiori. A 15 anni ne ho parlato con i miei genitori. E quando ho cominciato il processo di transizione ne avevo 18".

"Non mi piaceva l'immagine di me che vedevo nello specchio. La mia fisionomia non corrispondeva a come mi vedevo nella mia mente. Ho cercato di migliorarmi. In un certo senso, sono stata anche fortunata. In qualche modo il mio corpo ha assecondato quella che era la mia reale natura. Ho sempre avuto un aspetto molto femminile e fine" ha continuato la nuova protagonista di Uomini e Donne raccontando qual è stato il momento più doloroso "Il momento più doloroso penso sia stato quando ne ho parlato con i miei genitori. Ma non per la loro reazione. Perché in quel momento era la prima volta che mi toglievo completamente la maschera. È una cosa che da una parte ti libera e dall'altra ti appesantisce. Ti rendi conto di essere inerme e vulnerabile. [...] Io non mi sono mai nascosta. Ho fatto sempre tutto alla luce del sole, perché non ho nulla di cui vergognarmi. ".

A proposito del suo arrivo a Uomini e Donne e dei suoi progetti, Andrea Nicole ha rivelato: "Devo dire che in realtà è andata molto meglio del previsto. Mi hanno accolto tutti bene. [...] Non ho grosse pretese. Cerco un uomo comprensivo, intelligente e che non abbia paura del mio passato. [...] Nei miei progetti futuri c'è anche quello di costruirmi una famiglia".

