Uomini e Donne: "Andrea Nicole indossa un'armatura, ma..." parla il fratello della tronista

Gossip TV

William Conte parla per la prima volta del suo rapporto con la sorella Andrea Nicole.

Andrea Nicole Conte è una delle protagoniste più apprezzate di Uomini e Donne. A commentare il percorso della tronista ci ha pensato il fratello William che, intervistato dal magazine del dating show, ha parlato anche del rapporto speciale che li lega.

La confessione del fratello di Andrea Nicole Conte

"Sono contento per lei, perché è quello che desiderava. All’inizio mi spaventava l’idea che le persone, ascoltando la sua storia, potessero non capirla e che potessero scagliarsi contro di lei con cattiveria" ha dichiarato William al magazine parlando della decisione di Andrea Nicole di salire sul trono di Uomini e Donne.

Il ragazzo ha poi parlato per la prima volta del rapporto speciale che lo lega alla sorella Andrea Nicole: "Con sei anni di differenza non abbiamo vissuto le stesse storie, ma ciò non toglie che siamo legati profondamente. [...] Siamo entrambi riservati, testardi, determinati e legati alla famiglia. Lei è socievole, io invece molto meno. Lei è espansiva, io introverso: manifestiamo i sentimenti in maniera completamente diversa [...] Lei ha sofferto molto per il suo percorso passato, motivo per il quale indossa un’armatura con le persone con le quali si approccia per la prima volta. Una volta che è sicura di chi ha di fronte, si scioglie divenendo affabile e premurosa".

Leggi anche Gemma Galgani gelosa di Isabella Ricci

A proposito dei corteggiatori, Ciprian e Alessandro, il fratello della tronista ha rivelato: "Il compagno di Andrea lo vedo come un ragazzo sicuro di sé, gentile e paziente. Sto seguendo il suo percorso all’interno della trasmissione e sono contento per lei. Mi fido molto del suo giudizio. Non conoscendo personalmente i suoi corteggiatori non posso esprimere un parere oggettivo".

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.