Uomini e Donne, Andrea Nicole e l'incontro con Maria De Filippi: "Era curiosa di conoscere me e la mia storia"

Le confessioni della nuova tronista di Uomini e Donne.

L'attesa è finalmente finita. Uomini e Donne tornerà in onda a partire da lunedì 13 settembre 2021 su Canale 5. Tra i tronisti della nuova stagione anche Andrea Nicole, che ha deciso di raccontarsi a Fanpage e replicare a tutti coloro che continuano a criticare il suo percorso.

Andrea Nicole incontra Maria De Filippi, il retroscena della nuova tronista di Uomini e Donne

Intervistata da Fanpage, Andrea Nicole ha raccontato quando è nata l'dea di partecipare a Uomini e Donne: "Dopo la morte di mio nonno, ho rimesso tutto in discussione: le mie continue fughe, l'approccio che avevo nei confronti dell'amore in generale. Mi sono resa conto di stare perdendo tanto tempo, che non tornerà più. Quindi ho preso la decisione di smetterla di scappare. ho mandato la mia candidatura online. Sono stata ricontattata e poi da lì ho iniziato i provini come chiunque altro".

Proprio durante i provini, Andrea Nicole ha conosciuto Maria De Filippi: "Il nostro incontro è andato molto bene. Non me lo aspettavo, perché non mi era stato detto che l'avrei vista. È stata una chiacchierata serena e confidenziale. Non c'era quel distacco, come tra persone che non si conoscono. Era curiosa di conoscere me e la mia storia. L'ho apprezzata perché mi ha messo subito a mio agio e nella condizione di potermi raccontare tranquillamente".

A proposito delle pesanti critiche che sta ricevendo sui social, la nuova tronista di Uomini e Donne ha affermato: "Non mi conoscono. Non sanno chi io sia, ma nonostante questo mi stanno criticando. [...] C'è una forte volontà di attaccarmi senza avere le conoscenze, né le basi per poterlo fare. Posso stare simpatica o antipatica, posso essere bella o brutta, posso piacere o non piacere, ma questo lo si può sapere solo conoscendomi. Basarsi su pregiudizi non ha senso. Il giudizio, soprattutto quando è negativo, qualifica molto di più la persona che lo pronuncia che chi lo riceve".

