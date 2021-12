Uomini e Donne, Andrea Nicole e Ciprian duramente criticati da Karina Cascella: "Disonesti, hanno ragione Gianni e Tina"

Gossip TV

L'ex opinionista Karina critica duramente il comportamento di Andrea Nicole e Ciprian.

La scelta inaspettata di Andrea Nicole Conte a Uomini e Donne ha letteralmente spiazzato tutti. Dopo Gianni Sperti e Tina Cipollari, che hanno accusato la tronista di essersi accordata con Ciprian Aftim, anche l'ex opinionista Karina Cascella ha voluto dire la sua criticando la neo coppia.

Karina Cascella contro Andrea Nicole e Ciprian

Andrea Nicole e Ciprian sono finiti al centro delle critiche dopo la scelta a Uomini e Donne. I due protagonisti del trono classico, accusati di aver preso in giro la redazione del programma, sono tornati sui social per provare a giustificare il loro comportamento e spiegare una volta per tutte la loro posizione.

Il comportamento di Andrea Nicole e Ciprian, però, non è per niente piaciuto all'ex opinionista Karina che, sui social, ha dichiarato: "Mamma mia, che sputtan***ento, ragazzi. Scusate, ma ho appena visto la puntata di Uomini e Donne, della roba di Nicole e Ciprian, che sputtan***ento! Mizzica! Una roba veramente da pazzi! La gente pensa che la redazione, non lo so, lavori così a caso".

"E’ incredibile come questa qua si era presentata: viso d’angelo, con la sua storia, di qua e di là… a me piaceva un sacco, devo dir la verità. Mi piaceva il suo equilibrio" ha aggiunto la Cascella schierandosi dalla parte dei due opinionisti di Uomini e Donne "Ma disonesta! Ha ragione il mio amico Giannino, ha ragione la mia amica Tina. Molto molto disonesti! Che sputtan***ento, ragazzi!".

