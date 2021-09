Uomini e Donne, Andrea Nicole divide: Corteggiatori sempre più confusi

Gossip TV

Vediamo insieme cosa è successo nella Puntata di Uomini e Donne in onda oggi su Canale5. Andrea Nicole incontra i corteggiatori ma non tutti hanno le idee chiare dopo aver scoperto la sua storia.

La nuova Puntata di Uomini e Donne si apre con uno scontro durissimo tra Gemma Galgani e Isabella Ricci. Nello studio del dating show di Canale5, Maria De Filippi confessa che la redazione si è vista costretta a tagliare lo sfogo della dama torinese, poiché incentrato unicamente su Isabella. Nella querelle interviene anche Armando Incarnato, che si scaglia contro la Ricci e difende Gemma. Dopo il confronto tra Ida Platano e i suoi corteggiatori, si passa al trono classico. Nonostante molte parole favorevoli, Andrea Nicole mette in difficoltà i corteggiatori e molti dichirano di voler conoscere unicamente Roberta.

Uomini e Donne, i corteggiatori di Andrea Nicole in difficoltà

Gemma Galgani e Isabella Ricci sembrano non riuscire a trovare un punto di incontro. Nella puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale5, le due dame del trono over si scontrano ferocemente, dopo che Maria De Filippi manda in onda il video dello sfogo della Galgani, ammettendo di aver dovuto tagliare poiché incentrato unicamente su Isabella. Quest’ultima prende la parola e dichiara di sentirsi amareggiata per la mancanza di sostengo da parte del parterre femminile, dal momento che Biagio Di Maro l’accusa di aver passato una notte di fuoco che invece non è mai accaduta. Gemma è irremovibile e continua a sostenere che la Ricci sia una persona falsa, mentre Armando Incarnato prende le parti della torinese. Secondo il cavaliere partenopeo, infatti, Isabella è una donna calcolatrice e poco sincera, che per prima offese Gemma dandole della donna poco seria.

La De Filippi interrompe la lite e si passa a Ida Platano, che è uscita con Graziano e Marcello. I due cavalieri sembrano molto presi dalla Platano, tanto da bisticciare in studio. È il momento del Trono Classico e di Andrea Nicole, che ha deciso di incontrare i corteggiatori dopo la puntata, per capire chi sarebbe disposta a conoscerla dopo aver saputo della sua storia. La tronista è soddisfatta, nonostante alcuni corteggiatori abbiano confessato di trovarsi in difficoltà e di preferire Roberta. In studio si riflette sul tema del pregiudizio e il corteggiatore Alessio ha confessato di aver sentito alcun colleghi parlare alle spalle di Andrea Nicole una volta spente le telecamere.

Gianni Sperti si mostra molto infastidito dalla reticenza di alcuni corteggiatori mentre la De Filippi giustifica i ragazzi, consapevole che non tutti possono reagire allo stesso modo davanti alla storia di Andrea Nicole. La tronista è uscita con Alessandro, che si è mostrato molto disponibile a conoscerla meglio senza pregiudizi, nonostante ammetta di volersi dare una possibilità anche con Roberta, se lei vorrà incontrarlo.

