Uomini e Donne, Andrea Nicole Conte annuncia la fine della sua storia d'amore con Ciprian Aftim

E' finita tra Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim. A dare l'annuncio, l'ex tronista di Uomini e Donne:

Poco più di un mese fa, Andrea Nicole aveva smentito le voci di una crisi in un'intervista concessa a MondoTv24, nella quale aveva spiegato che il suo ritorno a Milano era dovuto a necessità lavorative.

"In realtà il motivo del mio trasferimento a Milano è dovuto unicamente a una serie di avvenimenti familiare e non che hanno fatto sì che la mia presenza qua fosse fondamentale. Quindi son dovuta tornare a Milano per tanti fattori. Quindi visto che sui social ho visto che questo è stato un indizio fondamentale per parlare di crisi. Anche perché è stato Ciprian ad accompagnarmi qua con le mie cose e settimana prossima sale lui, quindi tutto okay."