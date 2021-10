Uomini e Donne, Andrea Nicole conquistata da Gabrio: Ciprian addio?

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Andrea Nicole esce in esterna con Gabrio e lascia Ciprian in panchina.

Continua la frequentazione tra due dei protagonisti più amati di Uomini e Donne, Alessandro e Pinuccia. Nella puntata di oggi, la dama rifiuta un nuovo corteggiatore mentre Andrea Nicole esce in esterna con Alessandro. Superati i dubbi sul corteggiatore, viene mostrata anche l’esterna con Gabrio. In studio, scoppia la polemica tra Armando Incarnato e Marika, che accusa il cavaliere di voler corteggiare altre donne senza cercare di impegnarsi in un vero rapporto.

Uomini e Donne: Andrea Nicole lascia Ciprian in panchina

La puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, riprende dall’esterna di Alessandro e Pinuccia. Per Pinuccia arriva un nuovo pretendente, Donato, che l’ha seguita durante la trasmissione e ha deciso di scendere in studio a conoscerla. Sebbene Alessandro abbia confessato di non provare ancora sentimenti per la dinamica dama, Pinuccia rifiuta il corteggiamento di Donato. I due protagonisti del Trono Over ballano al centro dello studio, dove Gemma Galgani condivide la pista con Massimo. La torinese appare entusiasta per questo avvicinamento e Tina Cipollari indaga, certa che al cavaliere non interessi realmente Gemma. Si passa poi al Trono Classico e Maria De Filippi rivela che Andrea Nicole, dopo aver scelto di fare la sua esterna con Ciprian, ha cambiato idea uscendo con Alessandro.

La tronista spiega il motivo della sua decisione e Ciprian interviene, rivelando di non aver mai realmente pensato di voler lasciare il programma nonostante le difficoltà. Gianni Sperti sente che Ciprian non è sincero, dal momento che si contraddice a seconda delle parole che vengono dette in studio. L’esterna con Alessandro è andata bene e il corteggiatore ha rivelato di aver parlato della sua situazione con i genitori, perché ha un bel rapporto con loro. Tutto sembra andare per il meglio, non fosse che Andrea Nicole ha deciso di fare qualche ricerca, scovando un articolo su Alessandro che dichiara di avere progetti sui social. Il corteggiatore rivela di essersi laureato in marketing e di aver avuto sempre questa passione, ma di non essere a Uomini e Donne con lo scopo di avere visibilità. “Io al momento gli credo, finché non avrò un dubbio legittimo per pensare che mi stia prendendo in giro”, ha ammesso Andrea Nicole.

La tronista è uscita anche con Gabrio che trasmette tanta serenità e fiducia. Armando Incarnato fa notare che nessun corteggiatore ha un approccio fisico nei confronti di Andrea Nicole: “Vedo una distanza e una paura. Le parole sono importanti ma non conseguono gli atteggiamenti”. Parlando della situazione di Armando, Marika si dice molto delusa dal partenopeo, e lo accusa di voler giocare con le dame per rimanere in studio. Armando, infatti, ha deciso di regalare una rosa rossa a Jessica, piuttosto che a Marika che sta frequentando da più di un mese. Il partenopeo accusa la dama di voler fare la stessa cosa, ovvero conoscere altri uomini, e di essersi fermata a causa della gelosia. "Io ho detto che, se ci fossero stati anche cento uomini per me, io avrei dato la precedenza a lui", ha sbottato Marika.

