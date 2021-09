Uomini e Donne, Andrea Nicole conquistata da Ciprian!

Gossip TV

Vediamo cosa è successo nella Puntata di Uomini e Donne di oggi su Canale5.

Nella Puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani affronta nuovamente Isabella Ricci poi chiude la frequentazione con Filiberto. La tronista Andrea Nicole sta conoscendo meglio Ciprian

Uomini e Donne, Andrea Nicole stregata da Ciprian

Puntata difficile per Gemma Galgani, che torna nello studio di Uomini e Donne con tante critiche da esporre a Isabella Ricci. L’elegante dama del trono over preferisce ignorare le parole della torinese, che invece rincara la dose e cerca lo scontro. Isabella spiega, ancora una volta, perché ha deciso di iniziare ad utilizzare i social e chiede alla Galgani di pensare al parterre maschile e alla ricerca di un nuovo amore. Gemma, nel frattempo, è uscita con Filiberto che è tornato nel programma su invito di Maria De Filippi.

Tra i due c’è stata una bella esterna al centro di Roma, ma la Galgani ammette di non voler più frequentare il cavaliere perché lui tende a darle fin troppi consigli sul suo modo di comportarsi. Mentre tra Alessandro e Pinuccia procede a gonfie vele e i due sono ormai idoli del popolo del web, la De Filippi fa accomodare i tronisti e inizia con il parlare del percorso di Andrea Nicole. La tronista sta conoscendo Ciprian, con il quale ha scambiato diversi messaggi per poi uscire con lui in esterna.

Tra i due si è creata sin da subito una bella intesa, anche se Andrea Nicole è spaventata dall’idea di aprirsi così velocemente con una persona che conosce ancora poco. Nonostante le remore, la tronista sembra decisa a continuare questa frequentazione e apprezza che il corteggiatore riesca ad andare oltrre le apparenze. In studio, altri corteggiatori fanno notare alla tronista di essere in attesa di conferma per conoscerla meglio e lei ammette di averli notati, ma di aver dato la precedenza a Ciprian.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.