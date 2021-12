Uomini e Donne, Andrea Nicole: "Con Ciprian oltre le aspettative"

Gossip TV

L'ex tronista a tre settimane dalla fine del suo percorso a Uomini e Donne, ha svelato come prosegue la storia con il 29enne di origini rumene.

Poco più di tre settimane fa, Andrea Nicole ha concluso il suo percorso sul trono di Uomini e Donne, scegliendo Ciprian Aftim. Come procedono le cose per la neo coppia del dating show? Nel pomeriggio, l'ex tronista ha risposto alle tante curiosità dei fan su Instagram facendo sapere che, "con Ciprian, giorno dopo giorno sta superando qualunque aspettativa io mi fossi fatta", accompagnato la risposta con una foto in cui si guardano sorridendo.

Andrea Nicole ha parlato anche del suo percorso sul trono, concluso tra le polemiche. L'ex tronista e il 28enne rumeno si sono infatti presentati insieme in studio confessando di aver trascorso la notte insieme senza avvisare nessuno. Qualche giorno fa, aveva dichiarato di aver imparato la lezione ma anche affermato che rifarebbe tutto e di conservare bellissimi ricordi. Oltre a Ciprian, ha instaurato anche un bellissimo rapporto con la sua collega di trono Roberta Giusti.

E' stato chiesto infine cosa risponderebbe a chi giudica Ciprian un falso. Queste le parole di Andrea Nicole:

“In generale credo che per molti criticare sia sempre più facile che capire realmente ciò che si ha di fronte. Per capire deve esserci la volontà di farlo e le facoltà per metterlo in pratica. Peace"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.