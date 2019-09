Uomini e Donne, Andrea Dal Corso e Teresa Langella sul red carpet di Venezia: "Noi più degli attori hollywoodiani"

Gossip TV

La coppia sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, l'ex corteggiatore replica alle critiche.

Negli ultimi anni, sono sempre di più i brand che hanno deciso di farsi rappresentare sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia dalle giovani influencer e dai protagonisti più amati e seguiti di Uomini e Donne. A tal proposito, in molti sul web hanno trovato inopportuna la presenza di alcuni personaggi che poco hanno a che fare con il cinema.

Lo sfogo sui social di Andrea Dal Corso

L’ultimo sfogo di Andrea Dal Corso, che ha preso parte all'evento insieme alla sua fidanzata Teresa Langella, ha toccato diversi aspetti che scateneranno senza ombra di dubbio numerose polemiche sui social. "Lo scorso giorno ho commentato in privato il post di Andrea Cerioli, dicendogli che mi affianco al suo pensiero, poiché probabilmente quello del red carpet non è il nostro posto, non è la nostra ‘festa’… e di questo penso che, chi più e chi meno, ne siamo perfettamente consci. Nessuno di noi ha creato cultura o arte cinematografica. Ma in qualche modo è anche un Festival dello Spettacolo e dell’Intrattenimento… e noi in qualche modo, nel nostro super super super piccolo, abbiamo intrattenuto parecchie anime, e per certi versi abbiamo fatto anche qualcosina in più dei Grandi Attori hollywoodiani… non voglio esser blasfemo, sia chiaro… ma noi non abbiamo recitato (o perlomeno in molti così hanno fatto, e mi va di riferirmi soltanto a quelli che hanno colto la vera essenza del programma), noi abbiamo messo in gioco i nostri veri sentimenti, giocandoci tutto: felicità e dolore. E per quanto sia ancora considerato frivolo per molti è un programma che probabilmente non necessita di studio e di esercitazione, ma necessita di coraggio… c’è chi si venderebbe l’anima, chi è disposto a cedere a compromessi… e chi va dritto perseguendo i propri ideali di vita… ognuno lo fa a modo proprio. Io ho stimato la scelta di Andrea perché è rimasto sé stesso anche se il contesto TV prevedeva un’altra modalità" ha scritto il veronese sul suo profilo Instagram precisando il suo punto di vista.

L'ex corteggiatore del trono classico ha poi concluso affermando: "Per cui sappiate distinguere chi è lì nelle vesti del proprio Ego, e chi è lì con la massima umiltà cogliendo semplicemente un’opportunità datagli. Il tutto con il massimo rispetto e stima per chi, a differenza nostra, percorre quel tappeto con i giusti meriti per il dna dell’evento".

