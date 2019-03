Uomini e Donne, Andrea Dal Corso e Teresa Langella si sono fidanzati e lui confessa: "Mi sono innamorato"

Ieri, lunedì 25 marzo 2019, si sono registrate le nuove puntate del trono classico di Uomini e Donne. Prima di iniziare la puntata, sono stati nuovamente annunciati come ospiti in studio, Teresa Langella e Andrea Dal Corso.

Nel corso dell'ultimo confronto, l'ex tronista aveva dichiarato di voler mettere un punto definitivo alla storia con Andrea e di non aver alcuna intenzione di dargli altre possibilità. Maria annuncia un filmato in cui vengono mostrati i loro reciproci sfoghi dopo lo scontro avvenuto in studio. L'ex corteggiatore, in lacrime, appare scoraggiato e demotivato perché non riesce più a recuperare la fiducia di Teresa. Quest'ultima, dal canto suo, ribadisce di non voler dare altre possibilità e afferma di dover ascoltare la testa e non il suo cuore.

Uomini e Donne, Andrea Dal Corso: "Mi sono innamorato di Teresa Langella"

Dopo il filmato, entra l'ex corteggiatore che racconta di aver provato nuovamente a contattare Teresa anche dopo l'ultimo scontro avvenuto in studio. Andrea l'ha raggiunta a casa e, non trovandola, ha consegnato una lettera alla madre. L'ex tronista ha quindi deciso di chiamarlo e si sono incontrati trascorrendo diversi giorni insieme. L'imprenditore veneto confessa di provare dei sentimenti importanti dopo averla vissuta e ammette di essersi innamorato di lei.

Teresa entra in studio e confessa di essere felice e che, nonostante tutto, sceglierebbe ancora Andrea mille volte. I due si concedono un ballo, a sorpresa, scendono i petali, e i due ragazzi si abbracciano tra gli applausi.