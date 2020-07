Uomini e Donne, Andrea Cerioli pronto per un reality show? "Ecco cosa farò a settembre"

Gossip TV

Andrea Cerioli annuncia di avere novità importanti per il prossimo settembre. L'ex tronista di Uomini e Donne si prepara per il Grande Fratello Vip o Temptation Island?

Andrea Cerioli è uno dei tronisti più amati nella storia di Uomini e Donne. Il bel bolognese ha conosciuto la fama grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello e ora potrebbe tornare in un reality show a settembre 2020.

Uomini e Donne, Andrea Cerioli presto al Gf Vip o Temptation Island?

Andrea Cerioli ha concluso il suo percorso nel trono classico di Uomini e Donne con Arianna Cirrincione. La coppi sta vivendo una bellissima storia d’amore e ha conquistato tanti fan negli anni. Andrea e Arianna convivono già da diverso tempo e in molti si chiedono quando avverrà il loro ritorno in televisione.

Del resto Cerioli ha esperienza sul piccolo schermo, dal momento che ha conosciuto la notorietà proprio grazie al Grande Fratello. Dopo la sua esperienza a Cinecittà, Maria De Filippi lo ha voluto come tronista nel dating show. In seguito, Andrea è stato tentatore a Temptation Island Vip e poi, nuovamente, sul trono di Uomini e Donne. Qui, Cerioli ha conosciuto Arianna e in seguito si è allontanato dal mondo della Tv.

Poche ore fa, l’ex tronista ha scritto un post ambiguo nelle sue Ig Stories, rivelando: "Non vedo l’ora di raccontarvi una cosa che farò a settembre". I fan di Andrea hanno immediatamente ipotizzato che il bolognese sia pronto a tornare a Cinecittà nella quinta edizione del Gf Vip. Altri, invece, sperano di vederlo con la Cirrincione a Temptation Island, che quest’anno raddoppia il suo appuntamento estivo.

Cerioli non ha ancora confermato né smentito i rumors e non resta che attendere per scoprire cosa ha inserto l’affascinante ex gieffino.

