Uomini e Donne: Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono lasciati, la conferma sui social

La storia d'amore nata nello studio di Uomini e Donne tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione è giunta davvero al capolinea? A chiarire la situazione ci ha pensato l'ex corteggiatore Amedeo Venza che, tramite delle storie su Instagram, ha confermato la rottura tra i due ex protagonisti del trono classico.

Amedeo Venza conferma la rottura tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione

Da quando Andrea e Arianna hanno smesso di pubblicare foto insieme sui social, in tanti hanno iniziato ad ipotizzare che tra loro potesse esserci una crisi in corso. Se i diretti interessati non hanno ancora commentato la notizia che li vorrebbe molto vicini alla rottura, ci ha pensato un ex corteggiatore di di Uomini e Donne a confermare il tutto. Stiamo parlando di Venza che su Instagram ha rivelato: "È finita tra Andrea e Arianna. E di questa coppia mi dispiace un sacco perchè sono due belle e brave persone. Spero che possano tornare insieme perché sono una delle poche coppie vere e che non fanno business".

Stando alle parole di Amedeo, Cerioli avrebbe chiuso la sua relazione con la Cirrincione a meno di sei mesi dalla scelta. Come tutti sappiamo, il bolognese ha scelto la bellissima modella a sorpresa in studio, rinunciando alla possibilità di partecipare ad una delle puntate serali del trono classico di Uomini e Donne.

Sono davvero tanti i fan che, in queste ore, stanno provando a chiedere spiegazioni ad Andrea e Arianna, senza però ricevere alcun tipo di risposta. Entrambi infatti, continuano ad utilizzare i social, ma preferiscono non rispondere alle domande dei loro numerosi follower. I più attenti però, hanno iniziato a ipotizzare che questa non sia altro che una strategia di marketing. Secondo questa tesi, i due si sarebbero accordati per non mostrarsi insieme e attirare nuovamente l'attenzione su di loro.